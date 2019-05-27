Diyabet (Şeker Hastalığı) Tedavi Yöntemleri Nelerdir? Nasıl Teşhis Edilir?

Diyabet, vücudun kan şekerini (glikoz) kullanımını etkileyen bir grup hastalığı işaret eder. Glikoz sağlığımız için hayati önemdedir, çünkü kaslar ve dokuları oluşturan hücreler için önemli bir enerji kaynağıdır. Aynı zamanda beynin ana yakıt kaynağıdır.

Diyabetin altta yatan nedeni, türe göre değişiklik gösterir. Ancak, diyabetin türü fark etmeksizin, kanda fazla şekerlere yol açabilir. Kanda bulunan fazla miktarda şeker ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kronik şeker hastalığı koşulları tip 1 ve tip 2 diyabeti içerir. Potansiyel olarak iyileştirilebilir diyabet hastalığı arasında, prediyabet – kan şekeriniz normalden yüksekse, ancak diyabetli olarak sınıflandırılmayacak kadar yüksek değilse – ve hamilelik sırasında ortaya çıkan ancak bebeğin doğumundan sonra düzelebilen gebelik diyabeti(Gestasyonel) bulunur.

Tip 1 diyabet semptomları genellikle aniden ortaya çıkar ve genellikle kan şekeri kontrolleri ile fark edilir. Diğer diyabet ve prediyabet tiplerinin belirtileri daha yavaş ilerlediğinden, Amerikan Diyabet Derneği (ADA) insanlara düzenli tarama yapmalarını önermiştir. Aşağıda ki riskleri taşıyan kişilerin düzenli olarak taramaya girmesi gerekmektedir:

Yaş fark etmeksizin vücut kitle indeksi 25’ten fazla olan herkes, yüksek kan basıncı, anormal kolesterol düzeyleri, hareketsiz yaşam tarzı, polikistik over sendromu veya kalp hastalığı gibi risk faktörleri olan kişiler ve ailesinde diyabet hastası olan kişiler.

45 yaşından büyük herkesin kan şekeri taraması yapması ve sonuçların normal olması durumunda, her 3 yılda bir tarama yapması tavsiye edilir.

Gestasyonel diyabet hastası olan her kadına her üç yılda bir diyabet taraması yapılması tavsiye edilir.

Prediyabet teşhisi konan herkesin her yıl test yaptırması tavsiye edilir.

Tip 1 ve Tip 2 Diyabet ve Prediyabet Testi Glikol Hemoglobin (A1C) Testi

Öncesinde bir diyet gerektirmeyen bu kan testi, son iki üç ay boyunca olan ortalama kan şekeri seviyelerini gösterir. Kırmızı kan hücrelerinde oksijen taşıyan protein olan hemoglobine bağlı kan şekeri yüzdesini ölçer. Kan şekeri seviyeleriniz arttıkça, şekerle daha fazla hemoglobin elde edersiniz. İki ayrı testte A1C seviyesinin %6,5 veya daha yüksek olması şeker hastalığınız olduğunuzu gösterir. Yüzde 5,7 ile 6,4 arasında bir A1C prediyabet hastası olduğunuzu gösterir. 5.7’nin altı ise normal kabul edilir. A1C testi sonuçları tutarlı değilse, test yanlıştır ya da A1C testini yanlış olmasına sebep olan belirli koşullarınız vardır – örneğin hamileyseniz veya nadir bir hemoglobin formuna sahipseniz (hemoglobin varyantı olarak bilinir) – doktorunuz diyabet teşhisi için aşağıdaki testleri kullanabilir: Rastgele Kan Şekeri Testi Rastgele bir zamanda bir kan örneği alınacaktır. En son ne zaman yediğinize bakılmaksızın, desilitre başına 200 miligram (mg / dL) veya daha yüksek olan bir kan şekeri seviyesi, diyabet olduğunuz anlamına gelir. Açlık Kan Şekeri Testi Bir gece boyunca yemek yemezsiniz ve bir kan örneği alınır. Açlık kan şekeri seviyesinin 100 mg / dL’den az olması normaldir. Açlık kan şekeri seviyesi 100 ile 125 mg / dL normal olarak kabul edilir. İki ayrı testte 126 mg / dL veya daha yüksek çıkmışsa, diyabet hastasısınız demektir. Oral Glikoz Tolerans Testi Bu test için gece boyunca yemek yemezsiniz ve açlık kan şekeri seviyesi ölçülür. Sonra şekerli bir sıvı içersiniz ve kan şekeri seviyeleri önümüzdeki iki saat boyunca periyodik olarak test edilir. Kan şekeri seviyesinin 140 mg / dL’den düşük olması normaldir. İki saat sonra kan şekeri seviyesinin 200 mg / dL’den fazla çıkması diyabet hastası olduğunuzu gösterir. 140 ila 199 mg / dL arasında bir okuma, prediyabet olduğunuz anlamına gelir. Eğer tip 1 diyabetiniz olduğundan şüphe ediliyorsa, vücuttaki mevcut glukozu (ketonlar) kullanmak için yeterli insüline sahip olmadığından, kas ve yağ dokusu enerji için kullanıldığında üretilen bir yan ürün varlığını araştırmak üzere idrar testi yapılır. Doktorunuz ayrıca, otoantikorlar olarak adlandırılan tip 1 diyabet ile ilişkili yıkıcı immün sistem hücrelerine sahip olup olmadığınızı görmek için de bir test önerebilir.

Gestasyonel Diyabet İçin Testler Doktorunuz hamileliğinizin erken döneminde gestasyonel diyabet için risk faktörlerini muhtemelen değerlendirecektir: Gestasyonel diyabet riskiniz yüksekse – örneğin, hamileliğinizin başlangıcında obez iseniz; Önceki gebeliğinizde gestasyonel diyabetiniz varsa; ya da bir aile yakınınızda diyabet varsa- doktorunuz doğum öncesi ziyaretinizde diyabet testi yapmanızı önerebilir.

Eğer ortalama gestasyonel diyabet riski altındaysanız, ikinci trimesteriniz sırasında gestasyonel diyabet için bir tarama testi yaptırmanız gerekebilir. – genellikle gebeliğin 24. ve 28. haftaları arasında- Doktorunuz aşağıdaki tarama testlerini yapmanızı önerebilir: İlk Glukoz Zorluk Testi Şuruplu glikoz solüsyonu içerek glikoz testine başlarsınız. Bir saat sonra, kan şekeri seviyesini ölçmek için bir kan testi yaptırırsınız. Belirli kliniklerde veya laboratuvarlarda farklılık gösterebilse de, 140 mg / dL’nin altındaki bir kan şekeri seviyesinin genellikle bir glukoz testinde normal olduğu düşünülmektedir. Kan şekeri seviyeniz normalden yüksekse, sadece daha yüksek gestasyonel diyabet riskiniz olduğu anlamına gelir. Doktorunuz, gestasyonel diyabetiniz olup olmadığını belirlemek için bir takım testler yaptırmanızı isteyecektir. Takip Glikoz Tolerans Testi Takip testi için bir gece aç kalmanız gerekir ve açlık kan şekeri seviyeniz ölçülür. Daha sonra başka bir tatlı çözelti içerecek – daha yüksek glikoz içerir – ve kan şekeri seviyeniz üç saat boyunca her saat kontrol edilir. Kan şekeri ölçümlerinden en az iki tanesi, testin her üç saati için belirlenen normal değerlerden daha yüksekse, gestasyonel diyabetiniz vardır.

Diyabet Tedavisi Ne tür bir diyabetiniz olduğuna bağlı olarak, kan şekeri takibi, insülin ve oral ilaçlar ile tedavi edilirsiniz. Sağlıklı bir diyet yapmak, sağlıklı bir kiloyu korumak ve düzenli aktiviteye yapmak diyabet yönetiminde önemli faktörlerdir. Her Tür Diyabet İçin Tedavi Diyabet yönetiminin önemli bir parçası – genel sağlığınızın yanı sıra – sağlıklı bir diyet ve egzersiz planı ile sağlıklı bir kiloyu korumaktır: Sağlıklı Beslenme Popüler algının aksine, spesifik bir diyabet diyeti yoktur. Beslenmeniz de daha çok meyve, sebze, yağsız protein ve kepekli tahılları artırırken – beslenmede liften yüksek, yağ ve kaloriden düşük gıdalar – doymuş yağlar, rafine karbonhidratlar ve tatlıları azaltın. Aslında, tüm insanlar için en iyi yemek planı bu şekildedir. Yine de, neyi ve ne miktarda yiyeceğinizi belirlemek zor olabilir. Bir diyetisyen, sağlık hedeflerinize, yemek tercihlerinize ve yaşam tarzınıza uyan bir yemek planı oluşturmanıza yardımcı olabilir. Fiziksel Aktivite

Herkesin düzenli aerobik egzersizlerine ihtiyacı vardır. Egzersiz, şekerin hücrelerin enerji harcadığı yerleri hareket ettirerek kan şekeri seviyesini düşürür. Egzersiz aynı zamanda insüline olan duyarlılığınızı artırır, bu da vücudunuzun şekeri hücrelere taşımak için daha az insüline ihtiyaç duyduğu anlamına gelir. Egzersiz yapmak için doktorunuza danışın. Ardından yürüyüş, yüzme veya bisiklete binme gibi zevkli aktiviteler yapmayı tercih edebilirsiz. Her gün en az 30 dakika egzersiz yapmayı hedefleyin. Bir süredir aktif değilseniz, egzersizlere yavaşça başlayın ve hızınızı zamanla arttırın.

, Tip 1 ve Tip 2 Diyabet İçin Tedavi Yöntemleri Tip 1 diyabet tedavisi, insülin enjeksiyonları veya bir insülin pompası kullanımı, sık kan şekeri kontrolleri ve karbonhidrat sayımı içerir. Tip 2 diyabet tedavisi öncelikle yaşam tarzı değişiklikleri, kan şekerini seviyeleri kontrolleri, diyabet ilaçları ve insülin kullanımını içerir. Diyabet ve Kan Şekeri Kontrolü Tedavi planınıza bağlı olarak, kan şekerinizi günde dört kez veya insülin alıyorsanız daha sık kontrol edebilir ve kaydedebilirsiniz. Kan şekeri seviyesinin hedef aralığınızda kaldığından emin olmanın tek yolu dikkatli izlemedir. İnsülin almayan tip 2 diyabetli insanlar genellikle kan şekerini daha az kontrol etmeye ihtiyaç duyarlar. İnsülin tedavisi alan kişiler, kan şekeri seviyelerini sürekli bir glikoz monitörü ile izlemeyi tercih edebilirler. Bu teknoloji henüz glikoz ölçüm cihazının yerini almamış olmasına rağmen, kan şekerini kontrol etmek ve kan şekeri düzeylerindeki eğilimler hakkında önemli bilgiler sağlar. Dikkatli yönetimde bile, kan şekeri seviyeleri bazen öngörülemeyen şekilde değişebilir. Doktorunuzdan kan şekeri seviyenizin, yiyecek, fiziksel aktivite, ilaçlar, hastalıklar, alkol, stres ve kadınlarda hormon düzeylerindeki dalgalanmalara tepki olarak nasıl değiştiğini öğrenebilirsiniz. Günlük kan şekeri izlemesine ek olarak, doktorunuz muhtemelen son iki üç ay boyunca ortalama kan şekeri seviyesini ölçmek için düzenli A1C testini önerecektir. Tekrarlanan günlük kan şekeri testleriyle karşılaştırıldığında, A1C testi daha iyidir ve diyabet tedavi planınızın ne kadar iyi çalıştığını gösterir. Yükselmiş bir A1C seviyesi, oral ilacınız, insülin rejiminiz veya yemek planınızda bir değişiklik ihtiyacını işaret edebilir. A1C hedefiniz yaşınıza ve sahip olabileceğiniz diğer tıbbi durumlar gibi diğer çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bununla birlikte, diyabetli çoğu insan için, Amerikan Diyabet Derneği, yüzde 7’nin altında bir A1C oranının normal olduğunu söyler. Diyabet ve İnsülin Tip 1 diyabetli kişiler hayatta kalmak için insülin tedavisine ihtiyaç duyarlar. Tip 2 diyabet veya gestasyonel diyabetli birçok insan da insülin tedavisine ihtiyaç duyabilir. Hızlı etkili insülin, uzun etkili insülin ve ara seçenekler dahil olmak üzere birçok insülin türü mevcuttur. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak, doktorunuz gece ve gündüz kullanmak için insülin türlerinin bir karışımını reçete edebilir. İnsülin, kan şekerini düşürmek için oral olarak alınamaz, çünkü mide enzimleri insülinin etkisine müdahale eder. Genellikle insülin, ince bir iğne ve şırınga veya bir insülin kalemi – büyük bir tükenmez kalem gibi görünen bir cihaz kullanılarak enjekte edilir. İnsülin pompası da bir seçenek olabilir. Pompa, vücudunuzun dışına giyilen bir cep telefonunun boyutunda bir cihazdır. Kablosuz olarak çalışan tüpsüz bir pompa da mevcuttur. Belirli miktarlarda insülin dağıtmak için bir insülin pompası programlıyorsunuz. Yemeklere, aktivite seviyesine ve kan şekeri seviyesine bağlı olarak daha fazla veya daha az insülin sağlamak için ayarlanabilirdir. Henüz mevcut olmayan bir tedavi yaklaşımı, yapay pankreas olarak da bilinen kapalı döngü insülin iletisidir. Sürekli bir glikoz monitörünü bir insülin pompasına bağlar ve gerektiğinde otomatik olarak doğru miktarda insülin verir. Yapay pankreasın çeşitli versiyonları vardır ve klinik çalışmaların cesaret verici sonuçları olmuştur. Tamamen işlevsel bir yapay pankreasa yasal onay almadan önce daha fazla araştırma yapılması gerekir. Bununla birlikte, yapay pankreasta iyi bir ilerleme kaydedilmiştir. 2016 yılında, sürekli bir glikoz monitörü ve bilgisayar algoritması ile birleştirilmiş bir insülin pompası Gıda ve İlaç İdaresi tarafından onaylandı. Diyabet ve Oral veya Diğer İlaçlar Bazen diğer oral veya enjekte edilen ilaçlar da reçete edilir. Bazı diyabet ilaçları daha fazla insülin üretmek ve serbest bırakmak için pankreasınızı uyarır. Diğerleri karaciğerinizden glukoz üretimini ve salınmasını engeller, bu da şekerin hücrelere taşınması için daha az insüline ihtiyaç duyduğunuz anlamına gelir. Yine de diğerleri, karbohidratları parçalayan veya dokularınızı insüline daha duyarlı hale getiren mide veya bağırsak enzimlerinin etkisini bloke eder. Metformin (Glucophage, Glumetza, diğerleri) genellikle tip 2 diyabet için reçete edilen ilk ilaçtır. Diyabet ve Transplantasyon (Organ Nakli) Tip 1 diyabetli bazı kişilerde, pankreas nakli bir seçenek olabilir. Başarılı bir pankreas nakli ile artık insülin tedavisine ihtiyacınız duyulmaz. Ancak nakiller her zaman başarılı değildir ve bu prosedürler ciddi risklere yol açabilir. Organ naklinde, organ reddini önlemek için ömür boyu bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlara ihtiyacınız vardır. Bu ilaçların ciddi yan etkileri olabilir, bu nedenle nakiller genellikle diyabeti kontrol altına alınamayan veya böbrek transplantasyonuna ihtiyaç duyan kişiler için ayrılır. Diyabet ve Bariatrik Cerrahi Tip 2 diyabet için özel bir tedavi olarak düşünülmemekle birlikte, obez olan ve vücut kitle indeksi 35’ten yüksek olan tip 2 diyabetli kişiler bu tip cerrahiden yararlanabilir. Gastrik bypass geçirmiş olan kişiler kan şekeri seviyelerinde önemli gelişmeler görmüştür. Ancak, bu prosedürün tip 2 diyabet için uzun vadeli riskleri ve faydaları henüz tam olarak bilinmemektedir. Gestasyonel Diyabet (Gebelik Diyabeti)Tedavisi Kan şekeri seviyesini kontrol etmek bebeğinizi sağlıklı tutmak ve doğum sırasında ortaya çıkabilecek komplikasyonlardan kaçınmak için çok önemlidir. Sağlıklı bir diyet ve egzersiz yapmaya ek olarak, tedavi planınız kan şekerinizi izlemeyi ve bazı durumlarda insülin veya oral ilaç kullanmayı içerebilir. Doktorunuz ayrıca doğum sırasında kan şekeri seviyenizi de izleyecektir. Kan şekeriniz yükselirse, bebeğiniz doğumdan sonra düşük kan şekerine yol açabilen yüksek insülin seviyeleri verebilir. Prediyabet Tedavisi Eğer prediyabetiniz varsa, sağlıklı yaşam tarzı seçenekleri kan şekeri seviyesini normale döndürmenize ya da en azından tip 2 diyabette görülen seviyelere doğru yükselmesini önlemenize yardımcı olabilir. Egzersiz ve sağlıklı beslenme yoluyla sağlıklı bir kiloyu korumanız da size yardımcı olabilir. Haftada en az 150 dakika egzersiz yapmak ve vücut ağırlığınızın yaklaşık yüzde 7’sini kaybetmek tip 2 diyabeti önleyebilir veya geciktirebilir. Bazen, metformin (Glucophage, Glumetza) gibi ilaçlar ayrıca, prediyabetinizin kötüleşmesi veya kardiyovasküler hastalık, yağlı karaciğer hastalığı veya polikistik yumurtalık sendromunuz da dahil olmak üzere, yüksek diyabet riski altındaysanız bir seçenek olabilir. Diğer durumlarda, özellikle kolesterol – statinleri kontrol etmek için- ve yüksek tansiyonilaçlarına ihtiyaç vardır. Doktorunuz, yüksek risk altındaysanız kardiyovasküler hastalıkları önlemeye yardımcı olmak için düşük doz aspirin tedavisi önerebilir. Bununla birlikte, sağlıklı yaşam tarzı tercihlerini de benimsemelisiniz.

Her Türlü Diyabette Sorun Belirtileri Birçok faktör kan şekerinizi etkileyebileceğinden, bazen acil bakım gerektiren sorunlar ortaya çıkabilir: Yüksek Kan Şekeri (Hiperglisemi) Kan şekeri seviyeniz, çok fazla yemek yeme, hasta olmanız veya yeterince glikoz düşürücü ilaç kullanmamanız gibi birçok nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Kan şekeri seviyesini doktorunuzun belirttiği şekilde kontrol edin ve yüksek kan şekeri, sık idrara çıkma, artmış susama, ağız kuruluğu, bulanık görme, yorgunluk ve mide bulantısı gibi belirtileri ve semptomları takip edin. Hipergliseminiz varsa, yemek planınızı ve ilaçlarınızı ayarlamanız gerekir. İdrarınızda Artan Ketonlar (Diyabetik Ketoasidoz) Hücreleriniz enerji için aç kalıyorsa, vücudunuz yağları parçalamaya başlayabilir. Bu ketonlar olarak bilinen toksik asitleri üretir. İştahsızlık, halsizlik, kusma, ateş, mide ağrısı ve nefes darlığı durumlarını kontrol edin. Over-the-counter keton test kiti ile idrarınızı aşırı ketonlar için kontrol edebilirsiniz. İdrarınızda aşırı ketonlar varsa, hemen doktorunuza danışın veya acil yardım alın. Bu durum tip 1 diyabetli kişilerde daha yaygındır. Hiperglisemik Hiperosmolar Nonketotik Koma Sendrom Bu yaşamı tehdit eden durumun belirtileri ve semptomları arasında, 600 mg / dL’den fazla kan şekeri, ağız kuruluğu, aşırı susama, ateş, uyuşukluk, konfüzyon, görme kaybı ve halüsinasyonlar sayılabilir. Hiperosmolar sendrom, kanın kalınlaşmasına ve şuruplaşmasına neden olan yüksek kan şekerinden kaynaklanır. Tip 2 diyabetli kişilerde görülür ve genellikle bir hastalıktan önce gelir. Bu rahatsızlığın belirtileri varsa doktorunuzu arayın veya acil tıbbi yardım isteyin. Düşük Kan Şekeri (Hipoglisemi) Kan şekeri seviyeniz hedef aralığınızın altına düşerse, düşük kan şekeri (hipoglisemi) olarak bilinir. Kan şekerinizi düşüren ilaç kullanıyorsanız, insülin de dahil olmak üzere, kan şekeri seviyeniz bir öğün atlama ve normalden daha fazla fiziksel aktivite alma dahil olmak üzere birçok nedenden dolayı düşebilir. Düşük kan şekeri, çok fazla insülin veya pankreasınız tarafından insülin salgılanmasını destekleyen bir glikoz düşürücü ilacı fazla alırsanız da oluşur. Kan şekeri seviyesini düzenli olarak kontrol edin ve düşük kan şekeri – terleme, halsizlik, açlık, baş dönmesi, baş ağrısı, bulanık görme, kalp çarpıntısı, sinirlilik, hışırtılı konuşma, uyuşukluk, kafa karışıklığı, bayılma ve nöbetler gibi belirtileri ve semptomları izleyin. Düşük kan şekeri, meyve suyu veya glikoz tabletleri gibi hızlı emilen karbonhidratlarla tedavi edilir.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri ve Doğal İlaçlar Diyabet ciddi bir hastalıktır. Diyabet tedavi planınızı takip ederek sorumluluk almalısınız. Diyabetin dikkatli yönetimi ciddi ve hatta hayatı tehdit eden komplikasyon riskini azaltabilir. Diyabetinizi Yönetmek İçin Hastalık Hakkında Her Şeyi Öğrenin Şeker hastalığı ile ilgili her şeyi öğrenin. Bir doktor ile ilişki kurun ve ihtiyaç duyduğunuzda diyabet tedavi ekibinizden yardım isteyin. Sağlıklı Yiyecekler Tercih Edin ve Sağlıklı Bir Kiloda Kalmayı Hedefleyin Aşırı kiloluysanız, vücut ağırlığınızın sadece %5’ini kaybetmek, eğer prediyabetiniz varsa veya Tip 2 diyabet hastasıysanız kan şekeri kontrolünüzde ciddi fark yaratabilir. Sağlıklı bir diyet, sınırlı miktarda doymuş yağ içeren bol miktarda meyve, sebze, yağsız protein, tam tahıl ve baklagillerden oluşmalıdır. Fiziksel Aktiviteyi Günlük Rutininizin Bir Parçası Haline Getirin Düzenli egzersiz, prediyabet ve tip 2 diyabetin önlenmesine yardımcı olabilir ve daha iyi kan şekeri kontrolü sağlamak için zaten diyabet hastası olanlara yardımcı olabilir. En az 30 dakikalık orta dereceli egzersiz – canlı yürüyüş gibi – haftanın çoğu günü önerilir. Çoğu günlerde yürüme veya dans gibi aerobik egzersizler, haftada iki kez halter veya yoga gibi bir direnç antrenmanı ile birleştirilen egzersizlerin bir kombinasyonu, genellikle kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olur.

Tip 1 ve Tip 2 Diyabet İçin Yaşam Tarzı Değişikleri Kendinizi Kontrol Altına Alın Diyabetiniz olduğunu belirten bir etiket veya bileklik takın. Düşük kan şekeri acil durumları için yakınınız da bir glukagon kiti tutun ve ailenize nasıl kullanacaklarını öğretin. Yıllık Fiziksel ve Düzenli Göz Muayeneleri Yapın Düzenli diyabet muayeneleriniz yıllık fizik veya rutin göz muayenelerini aksatmayın. Fiziksel muayene sırasında doktorunuz herhangi bir diyabetle ilgili komplikasyonunuz olup olmadığını arayacak ve diğer tıbbi problemler için tarama yapacaktır. Göz bakımı uzmanınız retina hasarı, katarakt ve glokom belirtilerini kontrol edecektir. Aşılarınızı Güncel Tutun Yüksek kan şekeri bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir. Her yıl bir grip aşısı yapın ve doktorunuz da pnömoni aşısı yaptırmanızı önerebilir. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), daha önce hepatit B’ye karşı aşı yaptırmadıysanız ve yaşınız 19 ile 59 yaşları arasındaysa, hepatit B aşısını önerir. En yeni CDC kılavuzları, tip 1 veya tip 2 diyabet tanısı konulduktan sonra mümkün olan en kısa sürede aşılanmayı önermektedir. Eğer 60 yaş ve üzerindeyseniz, diyabetiniz varsa ve daha önce aşı yaptırmadıysanız, doktorunuzla sizin için uygun olup olmadığını konuşun. Ayaklarınıza Dikkat Edin Ayaklarınızı her gün ılık su ile yıkayınız. Özellikle ayak parmakları arasını hafifçe kurutun. Losyonla nemlendirin, ancak ayak parmaklarınızın arasını değil. Blisterler, kesikler, yaralar, kızarıklıklar veya şişlik olup olmaması için ayaklarınızı her gün kontrol edin. Kendi başına iyileşmeyen bir ağrı veya başka ayak probleminiz varsa doktorunuza danışın. Kan Basıncını ve Kolesterolü Kontrol Altında Tutun Sağlıklı yiyecekler almak ve düzenli egzersiz yapmak, yüksek tansiyon ve kolesterolü kontrol etmenize yardımcı olabilir. İlaca da ihtiyaç duyabilirsiniz. Dişlerinize Dikkat Edin Diyabet sizi daha ciddi sakız enfeksiyonlarına eğilimli yapabilir. Dişlerinizi en az günde iki kez fırçalayın ve diş ipi kullanın. Eğer tip 1 veya tip 2 diyabetiniz varsa, düzenli diş muayeneleri yaptırın. Diş eti kanamanız, kızarıklık veya şişlik varsa diş hekiminize hemen başvurun. Sigarayı Bırakın Sigara veya başka türde tütün kullanıyorsanız, bırakmak için doktorunuzdan yardım isteyin. Sigara içmek çeşitli diyabet komplikasyon risklerini artırır. Amerikan Diyabet Birliği’ne göre diyabetli sigara içenlerin diyabet hastası olmayanlara göre kardiyovasküler hastalıktan ölme olasılığı daha yüksektir. Sigarayı bırakmanın ya da diğer tütün türlerini kullanmayı bırakmanın yolları hakkında doktorunuzla konuşun. Alkolü Alımını Kontrollü Tutun Alkol içtiğiniz miktara ve aynı zamanda yediğiniz yiyeceklere bağlı olarak ya yüksek ya da düşük kan şekerine yol açabilir. Alkol kullanıyorsanız, bunu ılımlı bir şekilde yapmaya özen gösterin. Alkol aldığınız zamanlarda, uyumadan önce kan şekeri seviyelerinizi ölçmeyi unutmayın. Stresten Kaçının Vücudunuzun uzun süreli strese tepki olarak ürettiği hormonlar, insülinin düzgün çalışmasını engelleyebilir, bu da kan şekerinizi arttırarak daha da fazla strese neden olacaktır. Kendiniz için sınırlar belirleyin. Rahatlatıcı teknikler uygulayın(meditasyon, yoga veya nefes teknikleri) ve bolca uyuyun.

Diyabette Alternatif Tıp Bazı çalışmalarda, bazı maddelerin insülin duyarlılığını artırdığı gösterilmiştir, bazı çalışmalarda ise kan şekeri kontrolü veya A1C düzeylerinin düşürülmesine hiç bir fayda olmadığı gözlemlenmiştir. Çelişen bulgular nedeniyle, kan şekeri yönetimi için herkese yardımcı olabilen önerilen herhangi bir alternatif tedavi yoktur. Herhangi bir alternatif tedavi yöntemini denemeye karar verirseniz, doktorunuzun reçetelediği ilaçları almayı bırakmayın. Bu tedavilerden herhangi birinin kullanımının, olumsuz reaksiyonlara neden olmamasını veya mevcut tedavinizle etkileşime girmediğinden emin olmak için doktorunuza danışın. Ek olarak, diyabeti tedavi edebilen alternatif veya konvansiyonel bir tedavi yoktur. Bu nedenle, diyabet için insülin tedavisi alan kişilerin, doktorları tarafından yapılmadığı sürece insülin kullanmayı bırakmaları kritik öneme sahiptir.