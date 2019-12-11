Angelidis: Şu anda Türkiye ile sıcak temas riski değerlendirilmiyor

“Özel Kuvvetler/Komando Günü” dolayısıyla RMMO’nun “Stelios Mavrommatis” Komando Birliği’nde düzenlenen törene katılan Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis Türkiye’yi, “davranışları ile istikrarsızlık yaratmakla” suçladı ancak şu anda sıcak temas riski değerlendirmediklerini söyledi. Fileleftheros’a göre, gazetecilerin, Türkiye’nin son dönemdeki eylemlerini sormasına karşılık “argüman zor çünkü artık yalnız Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarıyla ilgili olmaktan çıktı. Türkiye, Libya ile sözde anlaşmasıyla Doğu Akdeniz’in tamamında istikrarsızlık yaratan bir davranış başlattı” diyen Angelidis, Türkiye ile sıcak temas ihtimaliyle ilgili soruya ise şu cevabı verdi:

“Savunma Bakanlığı gündelik olarak durumu değerlendiriyor. Türkiye’nin her gün sıcak temas yaratmaya çalıştığını söyleyebilirim ancak yaptığımız eylemlerle bağlantılı olarak gösterdiğimiz bu davranış ve dikkat ile şu an için böyle bir risk değerlendirilmediğine inanıyorum.”

Angelidis, Türkiye’nin davranışları ile “istikrarsızlık yarattığını, kendilerinin durumu militarize etmeden diplomatik, hukuki ve siyasi önlemlerle Kıbrıs sorununun çözümü hedefine devam ettikleri” iddiasında da bulundu.

Gazete “Yeşil Bereliler ‘Özel Kuvvetler Günü’nü Tatbikat ve Gösterilerle Kutladı” başlığı altında RMMO komandolarının dünkü tören çerçevesinde sergilediği gösteri ve tatbikatlarla dair fotoğraflara yer verdi.

11/12/2019 14:37