89'u yerel, 115 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 24.498 olup, 89'u yerel 115 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 24 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 89 kişi ise yerel vakadır.

36 kişi Lefkoşa, 24 kişi Girne, 22 kişi Gazimağusa, 6 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

8 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.498

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 115

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24

Yerel Vaka Sayısı: 89

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 81

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.674.117

Toplam Vaka Sayısı: 23.524

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 22. 067

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1368

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1319

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 91

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1426

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 380

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 671

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6436

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 78.793

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08/11/2021 18:55