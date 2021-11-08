89'u yerel, 115 pozitif vakaya rastlandı
"Toplam 24.498 test yapıldı, 89'u yerel, 115 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi taburcu edildi"
08/11/2021
Son 24 saatte yapılan test sayısı 24.498 olup, 89'u yerel 115 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 24 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 89 kişi ise yerel vakadır.
36 kişi Lefkoşa, 24 kişi Girne, 22 kişi Gazimağusa, 6 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
8 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.498
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 115
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24
Yerel Vaka Sayısı: 89
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 81
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.674.117
Toplam Vaka Sayısı: 23.524
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 22. 067
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1368
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1319
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 91
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1426
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 380
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 671
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6436
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 78.793