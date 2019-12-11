Yeni yılda beslenme alışkanlıklarına dikkat

Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sena Nazlı, yeni yılda bireylerin daha sağlıklı beslenmeleri için tavsiyelerde bulundu. "Gelen her yeni yılda bir önceki yıldan daha mutlu, daha sağlıklı ve daha huzurlu olmak isteriz" şeklinde konuşan Diyetisyen Nazlı, "Bu sene yeni yılı sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla taçlandıralım. Yapacağımız ufak beslenme değişiklikleriyle çok daha genç, çok daha dinamik ve çok daha formda bir vücuda sahip olarak hayatınızı değiştirebilirsiniz.

Öncelikle kahvaltı alışkanlığımızı değiştirelim. Güne mutlaka kahvaltıyla başlamamız gerekiyor. Kalktıktan bir saat sonra kahvaltı yapmaya özen gösterilmesi gerekiyor ama bu kahvaltı bizim için poğaçalar ve simitlerden oluşmayıp, peynir, yumurta, zeytinimiz, esmer ekmeğimizin olduğu sağlıklı bir alternatif olması bizim açımızdan çok önemli.

Su içmeye mutlaka özen gösterelim. Günlük 2-2.5 litre kadar ortalama suyumuzu içelim. Fiziksel aktiviteyi ihmal etmeyelim. Mutlaka günlük 10 bin adım kadar atmaya özen gösterelim ve tuzluğu masamızdan bu yıl kaldıralım. Yemeklerimizde tuz kullanmak yerine, baharatlarla lezzetlendirmeye özen gösterelim" dedi.

"Abur cubur tüketimini en aza indirelim"

Haftada 2 kez mutlaka balık tüketilmesi gerektiğini kaydeden Diyetisyen Merve Sena Nazlı, "Ama o kadar sağlıklı bir besini kızartmayla değil, ızgara ya da fırın şeklinde tüketmek bizim açımızdan oldukça önemli. Kırmızı et tüketimi haftada 2’yi aşmamalı ve kuru baklagil tüketiminde haftada en az 2 gün olması bizler açısından son derece önemli. Asitli, gazlı içecekleri hayatımızdan çıkaralım ve çaya, kahveye artık şeker ilave etmeyelim, şekersiz bir şekilde kullanalım. Abur cubur tüketimini en aza indirelim. Tatlılar olarak şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları hayatımıza ilave edebiliriz. Tabii ki sigara ve alkolden de uzak duralım" ifadelerini kullandı.

11/12/2019 11:17