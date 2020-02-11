Günsel: J9”un dikiz aynaları KKTC bayrağını simgeleyecek

KKTC’nin ilk yerli arabası olan ve 109 Türk mühendisi tarafından tasarlanarak prototip üretimi tamamlanan “GÜNSEL”in, ilk modeli “B9” ile ikinci modeli “J9”un tanıtımı 20 Şubat’ta aynı anda gerçekleştirilecek.

YDÜ’den yapılan açıklamada, 20 Şubat’ta Elexus Otel’de tanıtımı yapılacak olan “GÜNSEL B9” ile “GÜNSEL”in yeni SUV modeli“J9”un da tanıtılacağı bildirildi.

Arabayla ilgili şu bilgiler verildi:

“GÜNSEL üreteceği ikinci modeli “J9” ile Avrupa'da son derece popüler olan mid-size SUV segmentine giriş yapacak. Dört kapılı, geniş hacimli bir aile otomobili olarak öne çıkacak olan “J9”, yüksek verimlilik seviyesine sahip en güncel elektronik sürüş sistemlerine sahip olacak. Yüksek güce ve daha fazla performans odaklı özelliklere sahip olacak olan “J9” elektrikli otomobil serileri kapsamında marka olarak kullanıcılarına seçim yapma özgürlüğü sunan yeni bir konsept olacak. “



DİKİZ AYNALARI KKTC BAYRAĞINI SİMGELEYECEK

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “J9”un yenilikçi ve teknolojik iç tasarımı yanında dış tasarımında da ülkeye ait olduğunu gösteren ve milliğin yansıtılacağını belirterek, “J9”un dikiz aynalarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı ve renklerini yansıtacak şekilde tasarlandığını söyledi.

11/02/2020 17:26