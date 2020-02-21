Tunus'ta İlyas el-Fahfah yeni kabineyi açıkladı

Hazırladığı listeyi Kartaca Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Kays Said'e sunmasının ardından basına açıklama yapan Fahfah, yeni kabinenin tüm Tunuslulara hitap edeceğini ve vatanın yüksek hedefleri doğrultusunda tüm kesimleri birleştirici olacağını söyledi.

30 bakan ve 2 devlet katibinden oluşuyor

Fahfah, 30 bakan ve 2 devlet katibinden oluşan kabinesinin geniş yelpazeli bir koalisyon ve halka yeniden güven ve umut vermeye dayalı bir siyasi platform oluşturduğunu ifade etti.

Gerçekleştirdiği istişarelerin zorluklarına rağmen, bunun demokratik bir halin yansıması olduğuna işaret eden Fahfah, kabinesinde şeffaf, dürüst ve yetkin bağımsız kişiler ile siyasi partilerden üst düzey yetkililerin bulunduğuna değindi.

Dışişleri, içişleri, savunma ve adalet bakanlıklarında bağımsız isimlerin öne çıktığı Fahfah'ın yeni kabine listesi şöyle:

1- Adalet Bakanı Süreyya el-Ceribi

2- İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi

3- Savunma Bakanı Imad el-Haze ki

4- Dışişleri Bakanı Nureddin er-Ray

5- Maliye Bakanı Muhammed Nizar Yaiş

21/02/2020 10:19