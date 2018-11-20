İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına dün gece idrak edilen Mevlit Kandili ile 15 Kasım'da kutlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü anımsatarak başlayan Akşener, "BOP'un eş başkanıyım" diye övünenlerin Rauf Denktaş'a yaptıklarını unutmayacaklarını söyledi.

Doğu Akdeniz'de yeni bir oyunun tezgahlandığını ifade eden Akşener, "Bugünlerde, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz ve petrol rezervleri üzerinden Kıbrıs'ta yeni tezgahlara niyetlenen emperyalistlere ve içerdeki iş birlikçilerine sesleniyorum; gerekirse Ayşe yeniden tatile çıkacak; Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak" diye konuştu.