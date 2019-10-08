Haiti'de hükümet karşıtı protestolar şiddet olaylarına sahne oluyor

Başkent Port-au-Prince'de, Devlet Başkanı Moise'nin istifası talebiyle sokaklara çıkan ve Ulusal Saray'ın önü dahil kentin çeşitli bölgelerinde toplanan muhalefet destekçileri ile polis arasında arbede yaşandı. Protestoculardan bazıları caddelere kurdukları barikatları ateşe verirken, bazıları da etrafa taş ve tuğla fırlattı. Polis ise göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Bazı protestocular, hükmet karşıtı yürüyüş güzergahındaki dükkanlara zarar vermeye çalıştı. Göstericilerden 26 yaşındaki teknisyen James Jozil, "Jovenel Moise gitmeli çünkü kimse okula gidemiyor, insanlar aç." dedi. Muhalefet liderleri ve destekçileri, ülkede artan enflasyona, kamuda yolsuzluğa, gıda malzemeleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin azalmasına ve başkentte birçok benzin istasyonunun kapanmasına neden olan akaryakıt sıkıntısına tepki gösteriyor. Protestocular, önceki hükümetteki üst düzey yetkililerin, Venezuela destekli bir petrol yardım programından elde edilen gelirlerde yolsuzluk yaptığı yönündeki iddialarla ilgili daha derinlemesine soruşturma yapılmasını da talep ediyor.

İnsan hakaları örgütünden 17 kişi öldü açıklaması

Miami Herald gazetesinin haberine göre, Haiti'nin önde gelen insan hakları örgütünün hazırladığı raporda, ülkede 16-30 Eylül arasında, hükümet karşıtı protestolarda 17 kişinin öldüğü, aralarında gazetecilerin de olduğu 187 kişinin yaralandığı kaydedildi. "Ulusal İnsan Hakları Savunma Ağı" adlı örgütün raporunda, gösteriler sırasında göz yaşartıcı gazın amacı dışında kullanılmasına ve polisin göstericilere karşı sert müdahalesine yönelik soruşturma başlatılması çağrısında bulunuldu. Gösteriler sırasında maskeli polisin görev yapmasının eleştirildiği raporda, ayrıca, hükümetin, gösterileri bastırmak için bazı kişileri kiraladığı ve bu kişilerin polis memuru olmadığının ortaya çıktığı ileri sürüldü.

BM Haiti Adalet Destek Misyonu'ndan hükümete çağrı

Birleşmiş Milletler Haiti Adalet Destek Misyonundan (MINUJUSTH) yapılan açıklamada, ülkede uzun süredir yaşanan siyasi krizden derin endişe duyulduğu belirtildi. Hükümeti, okulların, hastanelerin ve acil durum hizmetlerinin normal işleyişini sağlamaya ve savunmasız halka ulaşmaya yardımcı olmaya çağıran MINUJUSTH açıklamasında, "Misyon, demokratik standartlara ve insan hakları ilkelerine uygun olarak, mevcut durumu çözmek ve halkın sıkıntısını hafifletmek için yalnızca Haiti'li aktörlerin geliştirebileceği barışçıl çözümleri desteklemeye hazır." ifadesi kullanıldı.

08/10/2019 11:51