Neofitu ortak mücadele çağrısı yaptı

Alithia gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, RMMO’nun Derinya’daki birliğini ziyaret ettiğini, burada yaptığı konuşmada “tek hedeflerinin Türk askerinden kurtulmak olduğunu” söylediğini aktardı.

Neofitu, “Türk ordusu ve işgalden kurtulduğumuz ve tüm vatandaşlar, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerle, refah getirecek, yeniden birleşmiş bir vatanda yaşamaya başladığımız an gelene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

18/12/2019 14:32