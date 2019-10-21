Hanehalkı İşgücü Anketi Alan Çalışması Başlatıldı

Nüfusun işgücü açısından durumunun belirlenmesi amacıyla düzenlenen Hanehalkı İşgücü Anketi için alan çalışması bugün başlatıldı. İstatistik Kurum Başkanı Dr. Türel Özer Öksüzoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, nüfusun işgücü açısından durumunun belirlenmesi, istihdamda olanlara ve işsizlere ilişkin ayrıntılı bilgilerin derlenmesi için yapılan ankette Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin (EUROSTAT) norm ve standartlarının kullanılacağı kaydedildi. Hanehalkı İşgücü Anketi’nin alan çalışmasında 3 Kasım’a kadar KKTC genelinde 4 bin 32 hanehalkıyla görüşüleceğini kaydeden Öksüzoğlu, şöyle devam etti: “İstatistik Kurumu tarafından eğitimi verilen anketörler, tamamen tesadüfi olarak örneğe seçilen haneleri ziyaret edecek ve bu hanelerde bulunan kişilerden aldıkları cevaplar doğrultusunda anket formunu dolduracaklardır. Anket kapsamındaki soruların büyük bir kısmı anketin referans dönemi olarak belirlenen ve 2019 yılının 42. haftasını kapsayan 14 Ekim 2019 – 20 Ekim 2019 tarihleri arasındaki işgücü durumuna yönelik olacaktır.”

21/10/2019 15:43