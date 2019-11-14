Gazimağusa Maraş’ta üreticilere seminer düzenlenecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından, hayvan üreticilerine yönelik eğitim programları çerçevesinde Gazimağusa Maraş’ta kuzu, oğlak ve buzağı kayıplarının önlenmesi konusunda seminer düzenlenecek.

Seminere , Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, seminer 21 Kasım Perşembe günü saat 19.00’da Maraş’ta MAGEM Salonu’nda Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya tarafından verilecek.

Dr. Zeliha İmamzade ise fare mücadelesi konusunda eğitim verecek.

Ayrıca Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) ekibi tarafından SÜTEK’in işlevselliği ile ilgili sunum gerçekleştirilecek.

Seminer bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.

14/11/2019 17:47