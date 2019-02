61. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

61. Grammy Ödülleri, Los Angeles’taki Staples Center’da Alicia Keys’in sunduğu törenle sahiplerini buldu.

İşte 2019 Grammy Ödülleri’ni kazananlar:

YILIN ALBÜMÜ

Kazanan: Kacey Musgraves – Golden Hour

Diğer adaylar:

H.E.R. – H.E.R.

Brandi Carlile – By the Way, I Forgive You

Drake – Scorpion

Various Artists – Black Panther: The Album

Post Malone – Beerbongs & Bentleys

Cardi B – Invasion of Privacy

Janelle Monáe – Dirty Computer

YILIN KAYDI

Kazanan: Childish Gambino – This Is America

Diğer adaylar:

Cardi B – I Like It

Brandi Carlile – The Joke

Lady Gaga & Bradley Cooper – Shallow

Drake – God’s Plan

Kendrick Lamar & SZA – All the Stars

Post Malone & 21 Savage – Rockstar

Zedd & Maren Morris – The Middle

EN İYİ YENİ SANATÇI

Kazanan: Dua Lipa

Diğer adaylar:

Chloe x Halle

Luke Combs

Greta Van Fleet

H.E.R.

Margo Price

Bebe Rexha

Jorja Smith

EN İYİ RAP ALBÜMÜ

Kazanan: Cardi B – Invasion of Privacy

Diğer adaylar:

Mac Miller – Swimming

Nipsey Hussle – Victory Lap

Pusha-T – Daytona

Travis Scott – Astroworld

YILIN ŞARKISI

Kazanan: Childish Gambino – This Is America

Diğer adaylar:

Kendrick Lamar & SZA – All the Stars

Ella Mai – Boo’d Up

Drake – God’s Plan

Shawn Mendes – In My Blood

Brandy Carlile – The Joke

Zedd & Maren Morris – The Middle

Lady Gaga & Bradley Cooper – Shallow

EN İYİ R&B ALBÜMÜ

Kazanan: H.E.R. -H.E.R.

Diğer adaylar:

Love & Cigarettes — Toni Braxton

Good Thing — Leon Bridges

Honestly — Lalah Hathaway

Gumbo Unplugged (Live) — PJ Morton

EN İYİ R&B ŞARKISI

Kazanan: “Boo’d Up” – Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai & Dijon McFarlane, songwriters (Ella Mai)

Diğer adaylar:

“Come Through and Chill” — Jermaine Cole, Miguel Pimentel & Salaam Remi, songwriters (Miguel feat. J. Cole & Salaam Remi)

“Feels Like Summer” — Donald Glover & Ludwig Goransson, songwriters (Childish Gambino)

“Focus” — Darhyl Camper Jr, H.E.R. & Justin Love, songwriters (H.E.R.)

“Long As I Live” — Paul Boutin, Toni Braxton & Antonio Dixon, songwriters (Toni Braxton)

EN İYİ RAP ŞARKISI

Kazanan: “God’s Plan” (Drake)

Diğer adaylar:

“King’s Dead” (Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake)

“Lucky You” (Eminem feat. Joyner Lucas)

“Sicko Mode” (Travis Scott, Drake, Big Hawk & Swae Lee)

“Win” (Jay Rock)

EN İYİ SOLO POP PERFORMANSI

Kazanan: Lady Gaga – Joanne (Where Do You Think You’re Goin’?)

Diğer adaylar

Beck – Colors

Camila Cabello – Havana (Live)

Ariana Grande – God Is a Woman

Post Malone – Better Now

EN İYİ GRUP POP PERFORMANSI

Kazanan: Lady Gaga ve Bradley Cooper – Shallow

Diğer adaylar:

Christina Aguilera ft. Demi Lovato – Fall In Line

Backstreet Boys – Don’t Go Breaking My Heart

Maroon 5 ft. Cardi B – Girls Like You

Justin Timberlake ft. Chris Stapleton – Say Something

Zedd, Maren Morris ve Grey – The Middle

EN İYİ GELENEKSEL POP VOKAL ALBÜMÜ

Kazanan: My Way – Willie Nelson

Diğer adaylar

Love is Here to Stay – Tony Bennett & Diana Krall

Nat “King” Cole & Me – Gregory Porter

Standards (Deluxe) – Seal

The Music…The Mem’ries…The Magic! – Barbra Streisand

EN İYİ VOKAL POP ALBÜMÜ

Kazanan: Ariana Grande – Sweetener

Diğer adaylar:

Camila Cabello – Camila

Kelly Clarkson – Meaning of Life

Shawn Mendes – Shawn Mendes

Pink – Beautiful Trauma

Taylor Swift – Reputation

EN İYİ DANS KAYDI

Kazanan: “Electricity” — Silk City & Dua Lipa feat. Diplo & Mark Ronson

Diğer adaylar:

“Northern Soul” — Above & Beyond feat. Richard Bedford

“Ultimatum” — Disclosure feat. Fatoumata Diawara

“Losing It” — Fisher

“Ghost Voices” — Virtual Self