İnönü Üniversitesi'nin 'eş zamanlı karaciğer nakliyle' rekor denemesi başarıyla tamamlandı

Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde 10 ayrı odada 36'sı cerrah 100'ün üzerinde personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlar yaklaşık 13 saat sürdü.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, ameliyatların başarıyla tamamlandığını belirtti. Hastaların yoğun bakıma alındığını aktaran Kızılay, şunları söyledi:

"Ameliyatlar şeffaf bir şekilde tamamlandı ve kayıt altına alındı. Bütün ameliyatlar görüntü kaydına alındı. Bu üstün başarılı ameliyatları gerçekleştiren, aramızda olan bütün ekibimize teşekkür ediyorum, gurur duyuyorum. Ülkemiz için büyük kazanç olduğunu ifade etmek istiyorum."

Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz da nakil ameliyatları aynı anda başlatıp akşam itibariyle bitirmeyi planladıklarını hatırlattı.

Yaklaşık 13 saatin ardından operasyonların başarılı şekilde tamamlandığını ifade eden Yılmaz, "5 ameliyatta başarılı bir şekilde bitmiştir, herhangi bir sıkıntı yok. Hastalarımız sağlıklı bir şekilde yoğun bakıma geçmişlerdir. Ameliyatlarda herhangi komplikasyonla karşılaşmadık bundan da son derece mutluyuz. Buradaki arkadaşlarımızla başardığımız bir iş, herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'YENİDEN BİR TARİH YAZILDI, HABERİNİZ OLSUN'

Operasyonların uluslararası şahitlerinden ABD'deki Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Direktörü Prof. Dr. Şükrü Emre de çok önemli bir işin başarıldığına dikkati çekti.

Ameliyatlara girenlerin hayatının operasyona giren doktorların elinde olduğunu belirten Emre, "Bunun bilincinde olarak son derece titiz, dikkatli çalışarak bütün ameliyatları başarıyla sonuçlandırdılar. Hepsini tebrik ediyorum. Bu başarıyı hak ettiler. Ekibin kuvvetli olması çok önemli. Yeniden bir tarih yazıldı, bundan haberiniz olsun" dedi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin de tüm personele teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Bugün gerçekten vakaların hepsi bir sıkıntı yaşanmadan başarıyla tamamlandı. Bugün ülkemiz için çok güzel birgün. İnşallah bu başarıların devamı gelecektir. Anadolu'nun mütevazi bir şehri olan Malatya'da böyle bir işin yapılması bizi gerçekten çok mutlu etti. Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.