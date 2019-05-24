YKP AKEL'e oy verilmesi çağrısı yaptı

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Pazar günü Güney Kıbrıs’ta yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, Emekçi Halkın İlerici Partisi’ne (AKEL) oy verilmesi çağrısı yaptı.

YKP’den yapılan yazılı açıklamada, YKP’nin Avrupa Sol Partisi’nin gözlemci üyesi olduğu belirtildi ve “YKP, Kıbrıslıları, ırkçılığa, faşizme, neo-liberalizme karşı, ‘başka bir Avrupa mümkün’ diyenlerin mücadelesine dayanışma amacıyla Avrupa Solunun güçlenmesi için oy vermeye çağırır” denildi.

Açıklamada, “Yeni Kıbrıs Partisi, 26 Mayıs, Pazar günü Kıbrıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde üye, sempatizan ve parti dostlarını Avrupa Birleşik Sol – Kuzey Yeşil İttifakı (Avrupa Parlamentosunda sol eğilimli milletvekillerin grubu GUE/NGL) grubunun üyesi olan AKEL listesine oy vermeye çağırır” ifadesine yer verildi.