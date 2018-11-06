Trump'ın kongre seçimi sınavı

Amerika Birleşik Devletleri, ara seçimlere kilitlendi. Seçmenler Temsilciler Meclisi’nin tamamını ve 100 koltuklu Senato’nun üçte birini belirleyecek. Seçimler ABD Başkanı Donald Trump içinse kritik bir sınav niteliğinde.



Seçimlere geri sayim sürerken ülke gündemini en çok meşgul eden konu; ABD'nin güney sınırına ilerleyen sığınmacılar oldu. ABD topraklarına ulaşmaya çalışan binlerce sığınmacı, seçim malzemesi haline geldi.

Trump da seçim mitinglerinde sık sık bu konuya değindi. Sığınmacı kafilelerini tehdit bile etti.



Seçimlere giden ülkede eski Başkan Barack Obama da sahaya indi. Obama, Chicago'da yaptığı konuşmada halkı oy vermeye çağırdı.

Benzer bir çağrı, dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarından da geldi. Ünlü oyuncular Brad Pitt ve Leonardo Di Caprio, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, bu seçimin hayatları için en çok sonuç doğuracak seçim olduğunu söylediler ve herkesi oy kullanmaya çağırdılar.



Ünlü yıldız Natalie Portman da, Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın çektiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı.



Cumhuriyetçiler Beyaz Saray’ı olduğu gibi, Kongre’nin her iki kanadını da kontrol ediyor. Amerikan araştırma şirketleri ve medyası, Senato'da Cumhuriyetçilerin üstünlüğünün devam edeceğini tahmin ediyor. Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ni ise Demokratlara kaptırabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.