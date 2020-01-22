Davos'ta Trump - Thunberg düellosu

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu, Trump'a yönelik protestoların gölgesinde başladı. İklim değişikliği iddiasını reddeden Trump'ın hedefinde ise 17 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg vardı.

Zirvede Trump "Felaket tellallığı yapan iklim peygamberlerini kınıyorum. Bu alarm zilleri çaldıranlar hep aynı şeyi talep eder: Yaşamlarımızın her yönünü tahakküm altına almak, dönüştürmek ve kontrol etmek. Bunlar geçmişin sersem falcılarının halefleri" diyerek sert tepki gösterdi.

Trump'ın ardından 'iklim kıyametinden kaçınmak' başlıklı panelde konuşan Greta Thunberg ise Trump'ı adeta azarladı.

Thunberg "Fark etmemiş olmanız ihtimaline karşı söyleyeyim: dünya alev alev yanıyor. 1 trilyon ağaç dikme girişimi de yetersiz. hemen şimdi fosil yakıtlara yatırımların sona erdirilmesi gerekiyor. Merak ediyorum başlarına bile bile açtığınız iklim kaosuyla cebelleşmeye terk etmeniz ve başarısız olmanız nedeniyle çocuklarınıza ne söyleyeceksiniz? Evimiz hala yanıyor. Sizin tembelliğiniz her saat alevleri körüklüyor. Biz ise size diyoruz ki, çocuklarınızı her şeyden çok seviyorsanız lütfen harekete geçin."

22/01/2020 17:10