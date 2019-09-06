U12 Ligi’nde Çeyrek Final Zamanı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen U12 Ligi’nde çeyrek finalistler belli oldu.

Geçtiğimiz gün oynanan ikinci tur karşılaşmalarının ardından çeyrek finalistler belirlendi. Çeyrek final karşılaşmaları 8 Eylül Pazar günü oynanacak. İkinci turda alınan sonuçlar ve çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle;

İkinci Tur Sonuçları

Değirmenlik 0-0 Baf Ülkü Yurdu (Penaltılarda Değirmenlik 2-0 galip)

Yenicami 2-0 Yeni Boğaziçi

Esentepe 2-0 Sipahi

Dilekkaya 0-3 M.A.Yeşilova

Karadeniz 61 S.B 3-1 Girne Halk Evi

Doğan Türk Birliği 3-0 Vadili

Y.Dumlupınar 2-3 Göçmenköy

Lefke 1-0 Cihangir

Çeyrek Final Programı

Lefke-M.A.Yeşilova (Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı-17.00)

Doğan Türk Birliği-Değirmenlik (Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı-18.00)

Karadeniz 61 S.B-Göçmenköy (Değirmenlik Sadık Cemil Stadı-17.00)

Yenicami-Esentepe (Değirmenlik Sadık Cemil Stadı-18.00)