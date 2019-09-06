U12 Ligi’nde Çeyrek Final Zamanı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen U12 Ligi’nde çeyrek finalistler belli oldu.
06/09/2019
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen U12 Ligi’nde çeyrek finalistler belli oldu.
Geçtiğimiz gün oynanan ikinci tur karşılaşmalarının ardından çeyrek finalistler belirlendi. Çeyrek final karşılaşmaları 8 Eylül Pazar günü oynanacak. İkinci turda alınan sonuçlar ve çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle;
İkinci Tur Sonuçları
Değirmenlik 0-0 Baf Ülkü Yurdu (Penaltılarda Değirmenlik 2-0 galip)
Yenicami 2-0 Yeni Boğaziçi
Esentepe 2-0 Sipahi
Dilekkaya 0-3 M.A.Yeşilova
Karadeniz 61 S.B 3-1 Girne Halk Evi
Doğan Türk Birliği 3-0 Vadili
Y.Dumlupınar 2-3 Göçmenköy
Lefke 1-0 Cihangir
Çeyrek Final Programı
Lefke-M.A.Yeşilova (Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı-17.00)
Doğan Türk Birliği-Değirmenlik (Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı-18.00)
Karadeniz 61 S.B-Göçmenköy (Değirmenlik Sadık Cemil Stadı-17.00)
Yenicami-Esentepe (Değirmenlik Sadık Cemil Stadı-18.00)