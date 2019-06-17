Zerrin Özer 61 yaşında evlendi

Zerrin Özer (61), bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle bu akşam nikah masasına oturdu.

Zerrin Özer geçen aylarda “Çok yakında duyarsınız güzel haberleri. Evlilikteklifi aldım. Uzun zamandır bir ilişkim var, hiçbir zaman görüntülenmedik dışarıda. İki seneye yaklaşıyor ilişkimizin başlayalı. Sevgilim bizim camiadan değil."

"Kalbimin ve yolumun yoldaşı"

"Bana çok güzel bakıyor, bebek gibi… Kalbimin ve yolumun yoldaşı diyebilirim. Aşığım kendisine. Evlilik teklifini kabul ettim. Birkaç ay içinde de nikah masasına oturacağız” açıklamasını yapmıştı.