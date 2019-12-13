YDÜ’de Ukraynalı sanatçının sergisi açıldı

Ukraynalı Ressam Petro Smetana tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin hazırlanan 17 çalışmadan oluşan kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, açılışa, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, YDÜ Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, rektör yardımcıları, enstitü müdürleri, dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından kişisel sergisi açılacak olan Petro Smetana’ya Gümüş Anahtar Onur Ödülü teşekkür belgesi takdim edildi.

Sergi 27 Aralık tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi sergi salonunda gezilebilecek.

13/12/2019 16:27