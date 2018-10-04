Sonüstün: Hükümet, tüketiciyi korumalıdır

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, koalisyon hükümetini, tüketiciyi korumaya yönelik yasal değişiklik yapmaya çağırdı.

“Eğer bu zaman alacaksa, Bakanlar Kurulu, kanun hükmünde kararname çıkararak vatandaşı korumalıdır” diyen Sonüstün, “Kâr daha fazla kâr hırsıyla yanıp tutuşan bankalar engellenmelidir” dedi.

BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün yaptığı yazılı açıklamada, “sınırsız faiz ve faizden faiz alınmansın toplumu felakete sürüklediğini” kaydetti.

Sonüstün, ekonomik kriz karşısında birtakım bankaların keyfi faiz artırımına gittiklerini, harç ve vergi talep ettiklerini belirterek, bunun adının krizden vurgun yaratmak olduğunu iddia etti.

Sonüstün, hükümeti, sosyal patlama ve iflasların önüne geçmek için gerekli tedbirleri de almaya çağırdı.

TAK/