Kobe Bryant 2020 Oscar Ödül Töreni'nde unutulmadı

NBA efsane Kobe Bryant, 2018'de yapımcılığını üstlendiği 'Dear Basketball' animasyon filmiyle En İyi Kısa Animasyon Film Oscar'ını kazanmıştı.

Dev ekrana Kobe Bryant'ın "Hayat bir yere saplanıp kalmak ve bezgin olmak için çok kısa. Devam etmeli ve ileriye bakmalısınız.' sözü yansıtıldı.

Oscar Ödüllü NBA efsanesi 2020 Oscar Ödülleri'nde anıldı.

Dev ekrana Kobe Bryant'ın "Hayat bir yere saplanıp kalmak ve bezgin olmak için çok kısa. Devam etmeli ve ileriye bakmalısınız.' sözü yansıtıldı.

Ayrıca Amerikalı yönetmen Spike Lee, 2020 Oscar Ödülleri'ne "Kobe Bryant" temalı kıyafetle katıldı.

New York Knicks tarafı olan Lee'nin bu hareketi takdir topladı.

10/02/2020 12:04