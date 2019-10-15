Yunanistan'ın Samos Adası'ndaki mülteci kampında yangın çıktı. Kamptaki gaz tüpleri nedeniyle sık sık patlamalar meydana geldi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, yangından önce kamp içindeki farklı gruplar arasında kavga çıktı.

Yangın öncesi yaşanan olayda Afgan ve Suriye uyruklu mülteciler bıçak ve kesici aletlerle kavga etti, 3 Suriyeli yaralandı.

650 kişilik kampta, iltica için başvuru yapmış farklı milletlerden 5 bin 700 kişi yaşıyordu.

Polis, mültecileri adanın merkezine taşıyarak kampı tahliye etti.

15/10/2019 09:51