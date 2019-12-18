XXIX. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi fotoğraf severleri bekliyor

XXIX. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi 21 Aralık 2019 Cumartesi’ne kadar fotoğraf severleri bekliyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin düzenlediği ve açılışını Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun yaptığı XXIX. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi, 21 Aralık 2019 Cumartesi gününe kadar fotoğraf severleri bekliyor.

Açılış ve ödül töreni 13 Aralık 2019 Cuma günü Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen XXIX. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nde, ödüllü fotoğraflarla birlikte sergileme alan toplam 32 katılımcının 63 eseri yer alıyor. 3 Kategoride düzenlenen yarışmanın jüri üyeleri Orhan Cem Çetin, Nezaket Tekin ve Tahir Ün’ün değerlendirmeleri sonucunda sergide, Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisinden 16, Serbest (Renkli) kategorisinden 16, Dört Mevsim Kıbrıs kategorisinden ise 31 fotoğraf sergileniyor.

Açılış

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlık Müsteşarı Aytunç Şirket, Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat ve bakanlığa bağlı daire müdür ve yetkililerinin yanı sıra fotoğraf sanatçıları ile sanatseverlerin katıldığı açılışta, XXIX. Devlet Fotoğraf Yarışması’nda ödül almaya hak kazanan fotoğrafçıların ödülleri ile birlikte yarışmaya katılanlara katılım belgeleri takdim edildi.

Yarışmanın ödüllü fotoğrafları…

XXIX. Devlet Fotoğraf Yarışması’nda Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisindeki Başarı Ödülü “Kahvehane” isimli fotoğrafıyla ve Mansiyon da “Contact” isimli fotoğrafıyla Engin Arca’nın, Serbest (Renkli) kategorisindeki Başarı Ödülü “The Mothers And The Babies” isimli fotoğrafıyla Yıltan Taşçı ve Mansiyon “Lida” isimli fotoğrafıyla Buket Özatay’ın, Dört Mevsim Kıbrıs kategorisindeki Başarı Ödülü ise “Hurry! Somethings Goes Wrong” isimli fotoğrafıyla Atilla Karaderi’nin, Mansiyon da “Dört Mevsim Mesarya” isimli fotoğrafıyla Tevfik Ulual’ın olmuştu.

XXIX. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın Jüri Özel Ödülü “Costal Colours” isimli fotoğrafıyla Hasan Bağlar’ın, Kültür Dairesi Özel Ödülü “Kardeşler” isimli fotoğrafıyla Meltem Çelikeri’nin ve Osman Örek Özel Ödülü de “Emekli” isimli fotoğrafıyla Yıltan Taşçı’nın oldu. Yarışmada 5 eseri sergileme alan Hasan Bağlar da En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü’nü almaya layık görüldü.

XXIX. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nde eserleri sergilenen fotoğrafçılar ve eserleri ise şöyle;

Serbest (Siyah/Beyaz) Kategorisi

Engin Arca, “Kahvehane” (Başarı Ödülü)

Engin Arca, “Contact” (Mansiyon)

Yıltan Taşçı, “Emekli” (Osman Örek Özel Ödülü)

Hasan Bağlar, “Little Tiger” (En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü)

Emel Sefer, “Bakış”

Emel Sefer, “Can Dostum”

Emel Sefer, “Tuğla Fabrikası”

Erkan Çelikeri, “Anam”

Erkan Çelikeri, “Çocuk”

Hüseyin Çekirdek, “Benim”

Hüseyin Çekirdek, “Biter”

Kenan Hürdeniz, “Işık Dansı”

Özfer Özatay, “Sabah Temizliği”

Saydam Soy, “Heaven”

Saydam Soy, “Mr. Mouflon”

Yıltan Taşçı, “Öyle Bir Geçer Zaman Ki”

Serbest (Renkli) Kategorisi

Yıltan Taşçı, “The Mothers And The Babies” (Başarı Ödülü)

Buket Özatay, “Lida” (Mansiyon)

Meltem Çelikeri, “Kardeşler” (Kültür Dairesi Özel Ödülü)

Hasan Bağlar, “Morning Beauty” (En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü)

Alev Emre Gürsev, “Road of Pearl”

Ayşe Keçecioğlu, “Öteki Yüz”

Cem Melih, “CMC”

Emel Sefer, “Second Class”

Hüseyin Çekirdek, “Zor Dostum”

Kaan Tüccar, “An Unorthodox Dimension”

Kenan Hürdeniz, “Snowy Hamnoy”

Kornelia Poggel-Sonsal, “Only One Kiss”

Mehmet Gökyiğit, “Foggy Rise”

Mehmetali Karahasan, “Sevişme Anı”

Sadiye Öksüzoğulları, “Beauty”

Saydam Soy, “Sun Of Sveti”

Dört Mevsim Kıbrıs Kategorisi

Atila Karaderi, “Hurry! Something Goes Wrong” (Başarı Ödülü)

Tevfik Ulual, “Dört Mevsim Mesarya” (Mansiyon)

Hasan Bağlar, “Coastal Colours” (Juri Özel Ödülü) (En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü)

Hasan Bağlar, “Lapsana” (En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü)

Hasan Bağlar, “Orange Tip” (En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü)

Arcan Ekdal, “Karpazda Yaz”

Arcan Ekdal, “Yasemin Kokulum”

Atilla Karaderi, “Çapkın”

Ayla Atay “Glaucopsyche Paphos (Baf Mavisi)”

Başar Taşlı, “Av Peşinde”

Başar Taşlı, “Landing”

Başar Taşlı, Gün Doğarken

Duyal Tüzün, “Caretta”

Ebru Derviş Gökyiğit, “Snowy Troodos”

Ebru Derviş Gökyiğit, “Sunset”

Engin Arca, “Tank”

Erkan Çelikeri, “Manastır”

Haktan Okumuşoğlu, “Northern Milkway”

İbrahim Alkan, “Tulipa”

Kemal Atay, “Kültür ve Folklor Evi Kaleburnu”

Kenan Hürdeniz, “Kıbrıs'ta İlkbahar”

Kenan Hürdeniz, “Yeşil Kıbrıs”

Mehmet Gökyiğit, “Mayday”

Mehmet Gül, “Kozanköy In Summer”

Mehmetali Karahasan, “Baharın Meleği”

Özfer Özatay, “Keyif”

Sadık Azimli, “Doğanın Renkleri”

Saydam Soy, “Golden Flight”

Tevfik Ulual, “Hala Sultan ve Flamingolar”

Umut Yolsal, “World Is Turning”

Yıltan Taşçı, “Şimdi Molohiya Zamanı”

18/12/2019 17:26