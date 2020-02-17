Japonya’da vaka sayısı 414'e yükseldi

Japonya’da belirlenen yeni koronavirüs vakalarıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 414'e yükseldi.

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17/02/2020

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Japonya’da vaka sayısı 414'e yükseldi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Japonya'da hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgını durdurulamıyor.

Tokyo yerel hükümetinden yapılan açıklamada, 5 kişide daha korona virüsü tespit edildiği belirtildi. Japonya'nın Aichi eyaletinde de 1 yeni vaka doğrulandı.

Hastane çalışanına bulaştı

Tokyo yakınlarındaki Sagamihara şehrinde bir hastane çalışanının da virüs taşıdığı tespit edildi. Hastaneden yapılan açıklamada, çalışanın daha önce koronavirüs  nedeniyle hayatını kaybeden hastanın tedavi sürecinde görev aldığı belirtildi.

Son gelişmelerle Japonya genelinde şimdiye dek tespit edilmiş vaka sayısı 414'e yükseldi.

17/02/2020 12:21
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