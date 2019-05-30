McCain öldü, kavga bitmedi!

Cumhuriyetçi Parti'nin en önde gelen ismi kabul edilen ve "Bombala bombala bombala bombala bombala İran'ı" diye şarkı söylemişliği bulunan John McCain'in geçen yıl beyin kanserinden ölmesine rağmen ABD Başkanı Donald Trump ile arasındaki kavga bitmedi. Trump'ın Japonya ziyaretinde 82 yaşında hayatını kaybetmiş McCain ile aynı adı taşıyan destroyerin gözüne gözükmemesi için talimat gönderdiği, Pentagon'un da Başkomutan'ın bu emrini yerine getirdiği ileri sürüldü.

RUSYA İDDİASININ MÜSEBBİPLERİNDEN

Vietnam Savaşı anılarıyla, 1987'den ölümüne dek senatörlük yapmasıyla, 2008 başkanlık seçiminde Demokrat Partili Barack Obama'ya karşı yarışan Cumhuriyetçi Partili aday olmasıyla ve sonrasında ABD'nin Suriye'ye doğrudan askeri müdahalede bulunmasını savunmasıyla tanınan McCain, Trump'ın başkan adaylığına baştan beri karşı çıktı ve başkan seçilmesinden sonra da eleştirilerini esirgemedi.

Trump'ın başkanlık kampanyasının Rusya ile bağlantısı bulunduğunu iddia eden ve Christopher Steele tarafından hazırlanan dosyayı Aralık 2016'da dönemin FBI Direktörü James Comey'e teslim eden ve soruşturma talep eden kişi de McCain'di. Trump'ın baştan beri reddettiği Rusya iddialarını soruşturmakla görevlendirilen Özel Savcı Robert Mueller dün istifa ettiğini ve dosyanın kapandığını duyurdu.

'GÖZDEN IRAK TUTUN'

ABD'nin Hint-Pasifik Komutanlığı'nın Trump'ın geçen haftasonu Japonya'ya varışıyla ilgili bilgilendirmek için Donanma ve Hava Kuvvetleri'ne attığı e-postayı, The Wall Street Journal gazetesi ele geçirdi. AP haber ajansı böyle bir e-posta atıldığını üç ABD'li yetkiliye teyit ettirdi.

E-postada helikopterlerin iniş yapacakları yerler ve Trump'ın konuşma yapacağı USS Wasp uçak gemisindeki hazırlıklarla ilgili bilgilendirmenin ardından, "USS John McCain'in gözden ırak tutulması gerekiyor" talimatı verildi.

'DONANMADA ŞAŞKINLIK'

Donanma'dan bir komutanın dile getirdiği USS McCain talimatıyla ilgili şaşkınlığı paylaşan Hint-Pasifik Komutanlığı'ndan e-postayı atan yetkili, talimatla ilgili daha fazla bilgi almak için Beyaz Saray Askeri Bürosu ile görüşeceğini söyledi.

WSJ: ADINI MUŞAMBAYLA KAPATTILAR

he Wall Street Journal, ele geçirdiği fotoğraflara dayanarak, Trump'ın Japonya'ya varması öncesinde, USS John S. McCain adının üzerine muşamba serilerek kapatıldığını yazdı. Buna göre denizcilere de destroyerde McCain adının geçtiği her şeyin kaldırılması emri verildi.

TRUMP YALANLADI

Haberlerin patlak vermesi üzerine Trump "Son Japonya ziyaretimde Donanma'nın USS John S. McCain gemisiyle ilgili olan biten hiçbir şeyden haberdar değilim" diye tweetledi.