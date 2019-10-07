Cimnastik Federasyonu’ndan yardım çağrısı

Açıklama şu şekilde:

“Tüm dostlara, spor severlere ve çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini düşünen halkımıza açık çağrımızdır.

KKTC Cimnastik Fedarasyonu Yönetim Kurulu olarak herkesi öncelikle selamlıyoruz ve Cimnastik sporumuz için desteklerinizi talep ve rica ediyoruz.

KKTC Cimnastik Federasyonu eski yönetim döneminde yapılan yanlış harcamalar ve ödenmeyen faturalar sonucunda MAHKEME KARARIYLA (ki geçmiş dönemde mahkeme tebliğ kağıdı alınmasına rağmen, davaya konu üzerinde oynamalar yapılmasına rağmen hiçbir federasyon yöneticisinin duruşmalara katılmaması sebebiyle hüküm yeyen federasyonumuz var ortada) Devlet katkılarımıza el konmuş olması nedeniyle, Federasyonumuz büyük maddi sıkıntılar yaşamakta ve birçok faaliyetimizi yapamayacak noktaya gelmiş (getirilmiş) bulunuyoruz.

Özellikle büyük emekler sonucunda elde etmiş olduğumuz Türkiye Liglerinde katılım hakkımızın devamını sağlayabilmek için önümüzdeki hafta içerisinde İstanbul’da yapılacak olan müsabakalara çocuklarımızı (sporcularımızı) gönderebilmek ve diğer yerel faaliyetlerimizi devam ettirebilmemiz için ivedi olarak maddi desteğe ihtiyacımız vardır.

Yetkili makamlardan almış olduğumuz izinle, Federasyonumuz YASAL bir PİYANGO düzenlemiş bulunmaktadır.

Biletlerimizin satışa sunulmuş olduğunu siz dostlarımıza ve spor severlerin bilgisine getirmeyi kendimde görev görürken, her alınacak piyango biletiyle Federasyonumuza ve sporcularımıza destek vereceğinizi belirtmek isterim.

Anlayış ve yardımlarınız için hepinize şimdiden teşekkür ediyorum.”

07/10/2019 12:28