TC Gazimağusa Başkonsolosu Kaban, Başkan Sadıkoğlu'nu ziyaret etti

İskele-Karpaz ve Gazimağusa’da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da hizmet vermesi için yakın bir zamanda açılacak Türkiye Cumhuriyeti Gazimağusa Başkonsolosluğu için çalışmalar sürüyor.

İskele Belediyesi Basın Bürosu’dan yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda TC Gazimağusa Başkonsolosluğu’na getirilen Kasım Kaban, ziyaretlerine başladı.

Lefkoşa’da bulunan TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin iş yükünü azaltmak ve Büyükelçiliğe gitmekte sorun yaşayan vatandaşlar düşünülerek açılacak Gazimağusa Başkonsolosluğu’nun hizmet alanını yakından tanımak için ziyaretler başlatan Kasım Kaban bu kapsamda bugün İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

BAŞKAN SADIKOĞLU, KABAN’A, İSKELE’Yİ TANITTI

Gazimağusa Başkonsolosu Kasım Kaban’ı makamında ağırlayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin sınırları dahilinde bulunan İskele ve köyleri hakkında bilgiler verdi. Çok sayıda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bulunduğu İskele ve köylerinde yaşayan kişilere de hizmet verecek Başkonsolosluğun açılacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Başkan Sadıkoğlu, bu sayede vatandaşların işinin kolaylaşacağını ifade etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Gazimağusa Başkonsolosu Kasım Kaban arasındaki görüşme hediye takdiminin ardından son buldu.

28/10/2019 17:20