9-15 Mart Pulmoner Rehabilitasyon Haftası

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlker Yatar, Pulmoner Rehabilitasyon Haftası kapsamında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Pulmoner Rehabilitasyon Haftası: Solunum Sağlığını Güçlendirelim!”

Her yıl Mart ayının ikinci haftasında kutlanan Pulmoner Rehabilitasyon Haftası, toplumda kronik solunum hastalıkları hakkında farkındalık yaratmayı ve Pulmoner Rehabilitasyonun (PR) önemini vurgulamayı amaçlıyor. Pulmoner rehabilitasyonun etkinliği ve faydası gösterilmiş olmasına rağmen, ülkemizde ve dünyada merkez sayısı oldukça az, hastaların merkezlere erişim oranları ise oldukça sınırlıdır. Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, halk sağlığını desteklemek adına farkındalık çalışmalarına devam ediyor.

“Pulmoner Rehabilitasyon Nedir?”

PR, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), astım, İnterstisyel Akciğer Hastalığı (İAH), Pulmoner Hipertansiyon, Kistik Fibrozis, post-COVID sendromu, akciğer cerrahisi öncesi ve sonrası veya akciğer nakli gibi solunum sistemi hastalıklarına sahip bireylerin solunum fonksiyonlarını iyileştirmek, yaşam kalitesini artırmak ve hastalık yönetimini desteklemek için uygulanan çok disiplinli ve bilimsel temelli bir programdır. Hastaların tıbbi öyküsü, semptomları, egzersiz kapasitesi, yaşam kalitesi ve psikolojik durumu detaylı bir şekilde değerlendirilerek kişiye özel bir rehabilitasyon programı oluşturulur.

“Egzersiz, Eğitimin Ayrılmaz Bir Parçası!”

PR’nin temel bileşenlerinden biri olan egzersiz eğitimi, hastaların kardiyovasküler dayanıklılığını artırmayı, kas gücünü ve solunum kapasitesini geliştirmeyi hedefler. Ayrıca hastalara;

- Doğru nefes teknikleri,

- Enerji tasarrufu yöntemleri,

- Tedaviye uyumun önemi gibi konularda eğitimler verilir.

Bunun yanı sıra, sigarayı bırakma, fiziksel aktiviteyi artırma ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanma gibi davranış değişikliklerini teşvik eden uygulamalar da programın önemli bir parçasıdır.

“Psikolojik Destek de Şart!”

KOAH ve diğer kronik solunum hastalıkları yalnızca fiziksel değil, psikolojik etkiler de yaratmaktadır. Anksiyete ve depresyon gibi sorunlar, hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle PR programları, danışmanlık ve psikososyal destek hizmetleri de sunarak hastaların mental sağlığını güçlendirmeyi hedefler.

“PR’nin Sağlığa Katkıları Büyük”

- Hastaların günlük aktivitelerini daha az nefes darlığıyla yapmalarını sağlar.

- Solunum kaslarını ve genel fiziksel dayanıklılığı artırır.

- Hastaneye yatışları ve atak sıklığını azaltır.

- Semptom yönetimini kolaylaştırarak yaşam kalitesini iyileştirir.

“Bilimsel Kanıtlarla PR’nin Etkinliği”

Uluslararası sağlık kılavuzları, PR’nin kronik solunum hastalıkları için standart bakım olarak benimsenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Yapılan çalışmalar, PR’nin egzersiz toleransını artırdığı, hastaneye yatışları azalttığı ve hastaların günlük yaşam aktivitelerini daha rahat yapmalarını sağladığını ortaya koymuştur.

“DAÜ’den Toplum Sağlığına Katkı!”

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi misyonu doğrultusunda Pulmoner Rehabilitasyon Haftası kapsamında farkındalık çalışmaları yürütmeye devam ediyor. "Unutmayalım ki, hastalığın tedavi edilmesinden daha etkili ve kolay olan, hastalığın ortaya çıkmasını önlemektir. Toplumun, kronik solunum hastalıklarının risk faktörleri ve korunma yöntemleri hakkında bilinçlendirilmesi, sağlıklı nesillerin yetişmesi için büyük önem taşımaktadır.

Son olarak, solunum sağlığını korumak ve yaşam kalitenizi artırmak için şu adımları atmayı unutmayın:

-Düzenli fiziksel aktivite yapın,

-Sigarayı bırakın,

-Dengeli ve sağlıklı beslenin,

-Pulmoner Rehabilitasyon gibi profesyonel desteklerden yararlanın.

-Pulmoner rehabilitasyon ile daha sağlıklı bir nefes, daha aktif bir yaşam mümkündür!