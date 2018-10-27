9 Ay Yasadışı Olarak Hapis Yattı...

Fileleftheros gazetesi, siyasi sığınma başvurusu sahibi Sierra Leone asıllı kişinin, 2006 yılından beridir Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu, burada ikamet etmesine yönelik yasal veya yasadışı statüyü değişimli olarak yerine getirerek, 6 Mayıs 2016’da kendisine uluslararası koruma verilmesi için başvuruda bulunduğunu anımsattı.

Habere göre, Rum Yüksek Mahkemesi, söz konusu kişiye ait, uluslararası koruma başvuru dilekçesinin, yetkili birimler tarafından incelenmediği gerekçesiyle 8 Ocak 2018 tarihinden itibaren hapiste tutulan Sierra Leone asıllı kişinin serbest bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, söz konusu kişinin yasadışı olarak hapiste tutulduğuna da kanaat getirdi.