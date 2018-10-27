9 Ay Yasadışı Olarak Hapis Yattı...
Rum Yüksek Mahkemesi’nin, siyasi sığınma başvuru sahibi Sierra Leone asıllı kişinin, yasadışı olarak 9 ay hapiste tutulduğuna karar verdiği belirtildi.
27/10/2018
Fileleftheros gazetesi, siyasi sığınma başvurusu sahibi Sierra Leone asıllı kişinin, 2006 yılından beridir Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu, burada ikamet etmesine yönelik yasal veya yasadışı statüyü değişimli olarak yerine getirerek, 6 Mayıs 2016’da kendisine uluslararası koruma verilmesi için başvuruda bulunduğunu anımsattı.
Habere göre, Rum Yüksek Mahkemesi, söz konusu kişiye ait, uluslararası koruma başvuru dilekçesinin, yetkili birimler tarafından incelenmediği gerekçesiyle 8 Ocak 2018 tarihinden itibaren hapiste tutulan Sierra Leone asıllı kişinin serbest bırakılmasına karar verdi.
Mahkeme, söz konusu kişinin yasadışı olarak hapiste tutulduğuna da kanaat getirdi.