9 Eylül Cephesi Şehitleri, cumartesi günü anılacak

Sönmezliler Ocağı, 67 yıl önce bomba imal ederken bir patlama sonucunda şehit olan 9 Eylül Cephesi Şehitleri’nin, cumartesi günü düzenlenecek törenle anılacağını duyurdu.

67 yıl önce, 31 Ağustos 1957 tarihinde Küçük Kaymaklı’ da su borusundan bomba imal ederken bir patlama sonucunda şehit olan ve “ilk şehitler” olarak tarihe geçen Ulus Ülfet (27), İsmail Beyoğlu (24), Kubilay Altaylı (16) ve Mustafa Ertan’ın (15) anılacağı tören cumartesi günü saat 09.30’da Yenişehir’deki Sönmezliler Ocağı Merkezi önündeki Kurtuluş meydanında İlk Adım Anıtı önünde yapılacak. İkinci tören ise şehitlerin Küçük Kaymaklı Mezarlığındaki kabirleri başında gerçekleştirilecek

Sönmezliler Ocağı açıklamasında, tüm üyelerini, şehit yakınlarını, muharip dernekleri ve halkı törene davet etti.