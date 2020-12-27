9 Eylül İlkokulu bir süreliğine kapatılıyor

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27/12/2020

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9 Eylül İlkokulu bir süreliğine kapatılıyor

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada 9 Eylül İlkokulu’nda 3 öğretmende COVID-19 pozitif tespit edilmesi ve bu öğretmenlerin çeşitli sınıflarda görev yapmaları dolayısıyla temaslı takibinin daha sağlıklı yapılabilmesi için söz konusu okulun bir müddet kapatılmasına karar verildi

Ayrıca Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde göğüs hastalıkları yoğun bakım servisinde 3 hemşirenin COVID-19 pozitif olması ve bir hastanın da pozitif tespit edilmesi sonucunda hastanene ve serviste gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında hemşireler ve hasta ile temaslı olan kişilerin izole edildiğini temaslı takibinin devam etmekte olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

 

27/12/2020 21:11
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TAGS: 9 Eylül İlkokulu
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