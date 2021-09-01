9 Kişi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etti
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 9 kişi hakkında polis yasal işlem başlattı.
01/09/2021
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 9 kişi hakkında polis yasal işlem başlattı.
Polis bültenine göre, dün geceki denetimlerde, sokağa çıkma yasağına uymayan 9 kişi tespit edildi.
Öte yandan Bakanlar Kurulu, koronavirüs önlemleri çerçevesinde uygulanan gece yarısı ile 05.00 saatleri arasında istisnai durumlar dışında sokağa çıkma yasağını 8 Eylül’e kadar uzattı.
Uzatma kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.