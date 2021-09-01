9 Kişi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etti

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 9 kişi hakkında polis yasal işlem başlattı.

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01/09/2021

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9 Kişi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etti

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 9 kişi hakkında polis yasal işlem başlattı.

Polis bültenine göre, dün geceki denetimlerde, sokağa çıkma yasağına uymayan 9 kişi tespit edildi.

Öte yandan Bakanlar Kurulu, koronavirüs önlemleri çerçevesinde uygulanan gece yarısı ile 05.00 saatleri arasında istisnai durumlar dışında sokağa çıkma yasağını 8 Eylül’e kadar uzattı.

Uzatma kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

01/09/2021 12:11
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TAGS: Sokağa çıkma yasağı, polis, denetim
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