9 Kişi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etti

 Polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 9 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

ads ads ads
31/08/2021

ads
ads
ads
9 Kişi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etti

 Polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 9 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 30 - 31 Ağustos tarihleri arasında, ülke genelinde polis ekiplerinin denetimlerinde toplam 9 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi ve bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

31/08/2021 15:13
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Sokağa çıkma yasağı, polis, denetim
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.