9 maçta sıfır çeken Union Berlin'de, fatura Urs Fischer'e kesildi

Almanya Bundesliga takımlarından Union Berlin'de, teknik direktör Urs Fischer'in sözleşmesi karşılık anlaşma yoluyla feshedildi.



Geçen sezon ligi 4. sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza atan Berlin ekibi, bu sezon ise son 9 maçında mağlup olduğu Bundesliga'da 6 puanla son sıraya demir attı.

Union Berlin, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda da 1 puanla sonra sırada yer alıyor.



Fischer'in 5 yıldır görev yaptığı Alam ekibinde 224 maça çıktı ve 1.53 puan ortalaması yakaladı.