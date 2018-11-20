9 saatlik yolculuk 3 saate iniyor

Amerikan Havacılık ve Uzay dairesi (NASA), 'Concorde'un oğlu' olarak da anılan dünyanın ilk süpersonik özel uçağı X-59'un test uçuşlarına 2021 yılında başlanacağı geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Dünyanın ilk süpersonik özel uçağı X-59'un hayatımıza girmesi için bir adım daha atıldı.

NASA, Lockheed Martin ile birlikte yürüttüğü proje kapsamında uçağın yapımına başladı.

Uçağın ulaşabileceği maksimum hız Mach 1,5 yani yaklaşık 1.512 km/saat. Bu alanda bir ilk olan ve X-59'un babası olarak lanse edilen Concorde'un hızı Mach 2'ydi.

Bu uçağın kullanıma girmesiyle kıtalararası seyahat süresi de ciddi bir oranda düşecek. Örneğin ortalama 9 saat süren New York, Londra uçuşu bu uçakla 3 saate yapılabilecek.

Daha önce Fransız-İngiliz ortak yapımı Concorde uçaklarıyla yapılan süpersonik uçuşlar, 2000 yılında yaşanan uçak kazasının ardından iptal edilmişti.