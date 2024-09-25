9 sikke, 2 adet dedektörle yakalandılar

Gazimağusa’da, Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından dün saat 22.30 sıralarında gerçekleştirilen operasyon kapsamında T.K.(E-26) ve M.A.(E-31)’nın tasarruflarında eski eser niteliğinde olduğuna inanılan toplam 9 adet sikke tespit edilerek emare olarak alındı.

Poliste verilen bilgiye göre, akabinde T.K.’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise, izinsiz olarak tasarrufunda 2 adet dedektör bulundurduğu tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma sürüyor.