HABER KIBRIS

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9 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü PKK mensubu 9 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

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08/10/2019

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9 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışmasıyla bölgede tespit edilen bölücü örgüt mensubu 9 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamada, "Hiçbir şehidimizin ve gazimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadelerine yer verildi.

08/10/2019 10:22
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TAGS: haber, kıbrıs, ırak, hava
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