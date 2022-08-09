9 yaşında Türk müzik dâhisi!

Henüz 4 yaşındayken tesadüf eseri bir oyuncak kemanı ve yayı tutuşunu gören bir müzik hocası hemen Can’ı keman derslerine başlatıyor. 6 yaşında Singapur ‘Kids Philharmonic’ genç ve çocuk orkestrasına alınıyor. Singapur ve Japonya’da en ünlü konser salonlarında konserlerde yer alıyor. Küçük müzisyen beste yapmayı da seviyor ve bestelerinden biri Singapur Kids Philharmonic sanatçıları tarafından bu yıl çalınacak.

YARIŞMALARDA HEP ZİRVEDE

Dünyaca ünlü güzel sanatlar akademisi NAFA’da genç yetenekler okulunda okumaya da hak kazanan Can, Avusturya, Hollanda ve İngiltere’de katıldığı uluslararası yarışmalardan 3 adet birincilik ödülü ve bir adet ikincilik ödülü aldı.

ULUSLARARASI BAŞARILARI

Can Pedersen’in kendi yaş kategorisinde kazandığı yarışmalar sırasıyla şöyle:

* İnternational Music Competition Amsterdam Grand Prize Virtuoso: Birincilik

* International Music Competition Salzburg Grand Prize Virtuoso: Birincilik

* Vienna Virtuoso Festival, Vienna Virtuoso Competition: İkincilik

* London Young Musician Competition: İkincilik

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09/08/2022 09:29