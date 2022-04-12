9 yaşındaki ağabeyini av tüfeğiyle vurdu

Türkiye'de Sakarya’nın Kocaali ilçesinde 6 yaşındaki çocuğun kazara av tüfeğiyle vurduğu 9 yaşındaki ağabeyi hayatını kaybetti.

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12/04/2022

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9 yaşındaki ağabeyini av tüfeğiyle vurdu

Türkiye'de Sakarya’nın Kocaali ilçesi Bezirgan Mahallesi’nde yaşayan 6 yaşındaki C.D.’nin oynadığı av tüfeği ateş aldı. Bu esnada tüfekten çıkan saçmalar C.D.’nin 9 yaşındaki ağabeyi O.D.D.’ye isabet etti.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrollerde 9 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

O.D.D.’nin cansız bedeni yapılan incelemeler neticesinde, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezine kaldırıldı.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

12/04/2022 09:15
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TAGS: Türkiye Polis Adliye Çocuk Sakarya
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