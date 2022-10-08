9 yaşındaki çocuğa otopsi yapıldı

Oyun oynadığı sırada aniden rahatsızlanması sonucu Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 9 yaşındaki Yakudoğlu'na otopsi yapıldı

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08/10/2022

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9 yaşındaki çocuğa otopsi yapıldı

 Lapta’da arkadaşlarıyla oynadığı sırada rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 9 yaşındaki Miray Houssein Dhatt Yakudoğlu’na otopsi yapıldı, ileri tetkik için kan ve doku örneği alındı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün Lapta’da, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde arkadaşlarıyla oynadığı sırada rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yaşamını yitiren Miray Houssein Dhatt Yakudoğlu’na (E-9) otopsi yapıldı.

9 yaşındaki çocuğun kesin ölüm sebebi kan ve doku örneği tetkikleriyle belirlenecek. Polisin olayla ilgili soruşturması da sürüyor.

 

 

08/10/2022 12:48
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TAGS: Miray Houssein Dhatt Yakudoğlu, otopsi
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