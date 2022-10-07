9 yaşındaki çocuk oyun oynarken rahatsızlandı, yaşamını yitirdi…

Lapta’da bugün saat 16.00 sıralarında Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde, 9 yaşındaki Miray Houssein Dhatt Yakudoğlu hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada, 9 yaşındaki Yakudoğlu’nun arkadaşları ile oyun oynadığı sırada aniden rahatsızlanması sonucu Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığı bildirildi.

Polisin soruşturması devam ediyor…

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07/10/2022 21:13