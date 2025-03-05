9 yaşındaki oğlunu öldürmeye teşebbüs eden anneye 25 yıl hapis cezası verildi

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, 9 yaşındaki oğlunu öldürmeye teşebbüs eden Nadir Yılmaç hakkında kararını açıkladı. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan mahkeme heyeti, oy birliğiyle sanığa 25 yıl hapis cezası verdi.

"Mahkememiz, bu tür vahşi suçlara karşı hiçbir hoşgörü göstermeyecektir" diyen Başkan Cemaller, Yılmaç’ın öz evladına karşı işlediği suçun vahametini vurguladı.

"Oğlunu Öldürdüm" Mesajı Attı

Mahkeme kararında, sanığın oğlunu boğarak öldürmeye çalıştıktan sonra eşine "Oğlunu öldürdüm" şeklinde bir mesaj attığı belirtildi. Sanığın, soğukkanlı tavrı ve eylemi planlı olarak gerçekleştirmesi ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirildi.

Ne Olmuştu?

9 Haziran 2024’te Lefkoşa Marmara bölgesindeki evinde psikolojik sorunları olduğunu öne süren Nadir Yılmaç, 9 yaşındaki oğlunu öldürmeye teşebbüs etti. Bir gün önce Girne’de konakladığı otelden aldığı bornoz kuşağıyla oğlunun boğazını sıkan sanık, çocuğun öldüğünü sanarak olay yerinden uzaklaştı.

Ancak küçük çocuk hayatta kalmayı başardı ve yetkililere haber verilmesiyle olay ortaya çıktı. Mahkeme, suçun vahametini dikkate alarak Yılmaç’a 25 yıl hapis cezası verdi.

KAYNAK: KIBRIS GERÇEK