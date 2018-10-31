9. Cumhuriyet ve Gençlik Şöleni 9 Kasım Cuma günü yapılıyor

Gençlik Dairesi, KKTC’nin 35. kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde 9. Cumhuriyet ve Gençlik Şöleni düzenliyor.

Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek şölen 9 Kasım Cuma günü saat 18.00’de başlayacak.

ÇOLAKOĞLU

Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu, bugün düzenlediği basın toplantısında şölen hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Çolakoğlu, bu yıl 9. yapılacak şölenin 2 bölümden oluşacağını, şölenin bir bölümünün sergi ve atölye bölümü, diğerinin ise gösterilerden oluşacağını aktardı.

Şölen kapsamında gösteriler yapılacağını ardından Grup Rast’ın konser vereceğini belirten Çolakoğlu, şölene diğer bölgelerden katılmak isteyenler için Girne’den 17.00, Gazimağusa’dan 16.30, Güzelyurt’tan 17.00, Dipkarpaz’dan 15.00, İskele’den16.30’da ücretsiz otobüsler kalkacağını kaydetti.

KKTC Telsim’in şölene iletişim sponsoru olarak katkı koyacağına dikkat çeken Çolakoğlu, şölene katılacak seyirciler arasından şanslı izleyicilerin çeşitli hediyeler kazanma şansı yakalayacağını söyledi.

Çolakoğlu şölenin gösteri bölümü kapsamında; Başbakanlık Güzel Yurdum Koro ve Orkestrası, Mağusa Özel Eğitim Merkezi Hint Dansı Gösterisi, Genç Yetenekler Senfoni Orkestrası, Gençlik Dairesi Modern Dans Gösterisi, Asal Salimi ile Hip-Hop SpiningGösterisi, Gençlik Dairesi Paşaköy ve Vadili Gençlik Merkezleri Halk Dansları Gösterileri, Stüdyo 21 Dans gösterisi, Nev Çocuk Fitness Gösterisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Robot Kulübü Robot Gösterisi, Vali Gjinali ve Fatma Öksüz’ün sunacağı Dört Mevsim Defilesi, Erenköy Lisesi Glamchix Modern Dans Gösterisi, Bora Altıntaş BMX Çalgı Performansı, Cimnastik Federasyonu Cimnastik Show, Anadolu Güzel Sanatlar Resim Bölümü’nün sahnede gösterileri sergileyeceğini aktardı.

Çolakoğlu şölenin sergi ve atölye bölümünde ise, Haydarpaşa Ticaret Lisesi Turizm ve Otelcilik Bölümü, Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü, Başbakanlık Kültürel Miras Fotoğraf Yarışması, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tatoo, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü, Atatürk Meslek Lisesi Gıda Teknoloji ve El Sanatları, Seramik Bölümü ve Mağusa Özel Eğitim Merkezi’nin çalışmalarının yer alacağını kaydetti.

Çolakoğlu, şölene tüm gençler ve halkın davetli olduğunu sözlerine ekledi.

ÇAMCI

KKTC Telsim Pazarlama Bölüm Başkanı Yiğit Çamcı da, Telsim Vodafon’un gençlikle olan tüm işlere katkı koymaya çalıştığına dikkat çekerek, Telsim’in toplumdan aldığını, topluma verme ve gençlere değer katma anlayışı içinde çalıştığını söyledi.

Çamcı, KKTC Telsim’in şölene katkı koymaktan mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.