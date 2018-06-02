9. Lefke Ceviz Festivali yarın

9. Lefke Ceviz Fetivali 3 Haziran Pazar günü Lefke Çarşı merkezinde gerçekleştirilecek.

Lefke Turizm Derneği ve Lefke Belediyesi işbirliğinde düzenlenen festival, saat 10.00’da, Lefke Atatürk Parkı’ndan kortejle başlayacak.

Lefke Turizm Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs kültürünü ve Lefke’nin yerel özelliklerini yansıtacak festival kapsamında, doğa yürüyüşleri, sergiler, kültürel stantlar, cevizli ürünler, halk dansları gösterileri, konserler, “Karagöz Lefke”de isimli özel sunum, Lefke Nostalji Show ve rehber eşliğinde Lefke tanıtım turları yer alacak.

Lefke’nin 2015 senesinde uluslararası cittaslow (sakin şehir) ağına katılmasıyla birlikte, festival, “Sakin Şehir Lefke Sizi Çağırıyor” sloganıyla düzenleniyor.

Festival programı şu şekilde:

09 : 30 – Festival korteji için toplanma – Lefke Atatürk Parkı

10 : 00 – Açılış konuşmaları. festivalin ve sergilerin açılışı.

10 : 30 – Halk Dansları ve Bölge Okullarının Gösterileri ; Lefke Belediyesi Halk Dansları Ekibi, Erdal Abit İlkokulu Korosu, Lefke İstiklal İlkokulu dans gösterisi, DOKAB Halkdansları Ekibi.

11 : 30 - Lefke Gazi Lisesi ( L. G. L. ) gösteri grupları

12 : 00 - Mehmet Geçit konseri

12 : 30 – Rehber eşliğinde Lefke tanıtım turu

14 : 00 – Lefke Belediyesi Çocuk Orkestrası

15 : 00 – Nejla Egemen & Deniz Amcazade müzik dinletisi

15 : 45 – CTEML gösteri ekibi ( Bollywood Kızları – Aşuk ile Maşuk )

16 : 00 – Halk Müziği konseri ( Ulus Yeşilada, Bekir Kara, Fatma Sevem, Bekir Metinkal, Mehmet Kara ve Türkay Fotalı )

16: 45 – Karagöz Lefke’de gösterisi

17 : 30 – Lefke Belediyesi Yetişkinler Halk Dansları Ekibi “Üç Nesil Bir Arada” gösterisi

18 : 00 – Serdar Kavaz ve Grup Rota konseri

19 : 00 – Kango jump gösterisi ( İL – SEL Kango Jumping )

19 : 30 – Final: Nostaljik Lefke Show



Sergiler (Lefke Belediye Pazarı– Bandabuliya);



1 - Fotoğraf Sanatçısı Atila Karaderi’nin “Lefke Bir Sevdadır. Sevgiliye Olan Tutkudur” isimli fotoğraf sergisi.

2 – Lefke Belediyesi Kadın Kursu “El Emeği Göz Nuru” sergisi

3 – Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi - “Geri Dönüşüm” sergisi

4- Fikret Demirağ Şiir Odası