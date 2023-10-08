9. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi Yoğun Katılım ve Görkemli Bir Etkinlik ile Tamamlandı!

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün değerli üyelerinden olan merhum Oğuz Özyalçın’ın anısına her yıl geleneksel olarak düzenlenen Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi’nin 9.’su, 8 Ekim Pazar günü yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Ralli, pazar sabahı saat 10:00’da, Girne’de bulunan Özyalçın Group of Companies Merkez binası önünden Özyalçın Şirketler Grubu Ticari Grup Direktörü Yağmur Özyalçın ve Eser Özyalçın’ın bayrak kaldırmasıyla ralli start aldı.

Katılımın yl Sekreteri, Yönetim Kurulu Üyesi, dernek üyelerinin yanı sıra, sosyal yaşamın önde gelen seçkin isimleri, iş ve dernek yaşamının etkili isimleri ve Özyalçın Şirketler Grubu personeli; 9. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi’nde bir araya geldiler.oğun olduğu rallide; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Dernek Başkanı, Gene

Özyalçın Şirketler Grubu binasında başlayan klasik otomobil ralli rotası sırası ile; Esentepe sivil savunma tesisleri, Cam Teras - Tatlısu, Minyatür Kıbrıs Müzesi – Tatlısu, İncirli Mağarası – Çınarlı ve finiş noktası olan Ülfet Shu Beach and Bar Restaurant’ta son buldu.

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Dernek Başkanı Sn. Akın Demirağ öncülüğünde; merhum Oğuz Özyalçın’ın değerli eşi Eser Özyalçın, kızları Yağmur Özyalçın ve Yaprak Özyalçın’a teşekkür plaketi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar tarafından takdim edildi.

Finiş noktasında düzenlenen kokteyl deniz kenarında; Girne’nin eşsiz manzarasında konukların beğenisini kazandı. İlgili etkinlikte; ülkemizin değerli sanatçılarından Derviş - Çağıl İşgüzar'ın başarılı performansları ile konuklar müziğin tadını en keyifli şekilde yaşadılar. 9. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi toplu fotoğraf çekimi ile taçlandırılarak son buldu.