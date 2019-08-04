9. Patates Kültür Sanat Festivali’ne yoğun ilgi

Beyarmudu Belediyesi 9. Patates Kültür Sanat Festivali 4’üncü gecesinde Fire Storm Dance Show, Obüs Kukla ve ilüzyon gösterisi, Mustafa Eralp Kubbittin ve Grup Otantik ile Kurtalan konserleriyle devam etti.

Festivalin açılışında Kukla,Jonglör ve İlüzyon gösterileriyle Erkan Obüs, çocuklar büyük beğeniyle izlerken, festivalde eğlenceli anlar yaşandı.

Yeteneksizsizniz Türkiye Finalistleri Fire Storm Dance Show yapmış oldukları ateş gösterileyle izleyenlerden oldukça ilgi gördü.

Mustafa Eralp Kutbittin ve Grup Otantik sevilen Kıbrıs şarkılarıyla festivale gelen halka keyifli anlar yaşattı.

Türkiye’nin en köklü rock gruplarından Kurtalan Ekspres, Beyarmudu Belediyesi 9. Patates Kültür Sanat Festivali 4. Gecesinde “Dönence, Namus Belası, Sarı Çizmeli Mehmeh Ağa, Gülpembe” gibi efsane olmuş Barış Manço ve Cem Karaca şarkılarını Beyarmudu halkı ile birlikte söyledi.

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, gece sonunda efsane grup Kurtalan Ekspres’e çiçek takdim etti. (MHA)