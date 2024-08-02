“9.AKSA FOTOFEST” Fotoğraf yarışması Araştırmacı Yazar, Arkeolog merhum Tuncer Hüseyin Bağışkan anısına düzenleniyor

9. AKSA FOTOFEST Fotoğraf yarışması “Lefkoşa” temasıyla Araştırmacı Yazar, Arkeolog merhum Tuncer Hüseyin Bağışkan anısına düzenleniyor.

Toplam 60 bin TL ödül verilecek yarışmaya son başvuru tarihi 25 Ekim.

Aksa'dan verilen bilgiye göre, Lefkoşa bölgesinde çekilen eserlerin kabul edileceği yarışma iki kategoriden oluşacak.

“Lefkoşa’da Yaşam” olarak belirlenen ilk kategoride yarışmacılar insan ve kültür temalı, renkli veya siyah beyaz fotoğraflarla yarışmaya başvurabilecek. “Lefkoşa’nın Tarihsel Dokusu ve Anıtları” kategorisinde ise yarışmacılar; tarih ve anıt temalı, renkli veya siyah beyaz fotoğraflarla yarışmaya katılabilecek.

Yarışmaya başvurular, Aksa Enerji Kıbrıs web sitesindeki form doldurularak yapılabilecek. Her kategoride ilk üçe giren eser sahiplerine 10’ar bin TL ödül verilecek.

-Basın toplantısı düzenlendi

AKSA Enerji yönetimi, fotoğraf alanında çalışmalar yapan derneklerle basın toplantısı düzenleyerek, yarışmanın teması, başvuru takvimi ve verilecek ödülleri açıkladı.

Basın toplantısında ilk sözü FOTOFEST Koordinatörü Zekai Altan aldı.

Altan, yarışmanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin fotoğrafçılık kültürüne büyük katkı sağladığına işaret ederek, Tuncer Bağışkan'ı anma kararının alınmasına destek veren herkese teşekkür etti.

AKSA Kıbrıs Santral Müdürü Şener Şentürk ise, fotoğraf dernekleriyle iş birliği yapmaktan ve yeni bir etkinlikte birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tuncer Bağışkan’ın ablası Selma Bolayır ise yaptığı konuşmada, “Kardeşim güzel eserler verdi ve şu an uzman kişiler tarafından takdir ediliyor. Onu onurlandıran herkese teşekkür ederim” dedi.