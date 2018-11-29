ABD'de 3 kadını öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan 78 yaşındaki bir mahkum, başka bir hapishaneye nakledilmek için yaptığı başvuru sırasında 90 kadar kişiyi öldürdüğünü itiraf etti.

'90 kadar kişiyi öldürdüm' itirafı ABD'yi sarstı

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ülke tarihinin en büyük seri katillerinden biri olabileceği belirtilen Samuel Little ölmeden bu cinayetleri aydınlatmak için zamana karşı yarış verdiğini açıkladı.

Little'ın sağlık durumunun iyi olmadığı belirtiliyor. Teksas'ta bir hapishanede bulunan Samuel Little'ın bu cinayetleri farklı eyaletlerde 1970-2005 yılları arasında işlediği düşünülüyor. FBI'ın şimdiye kadar cinayetlerden 36'sını Little'la ilişkilendirebildiği kaydediliyor.

İLK KEZ 1956'DA HAPSE GİRDİ

FBI'ın geçen hafta yayımladığı rapora göre Ohio'da liseden atıldıktan sonra "göçebe bir hayat" yaşayamaya başlayan Little, ilk kez 1956'da tutuklandı. Little, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ve kadın ticareti gibi suçlardan hüküm giydi, sonra serbest kaldı.

2012'de uyuşturucu bağlantılı bir suçtan Kentucky'de bir evsizler barınağında gözaltına alınan Little'ın DNA örnekleri, 1980'lerde işlenen ve o zaman kadar failleri bulunamayan 3 cinayeti aydınlattı.

FBI'ya göre 3 kadın da dövüldükten sonra boğularak öldürüldü. Bu kadınlardan birinin cesedi apartman boşluğuna, diğerininki çöp konteynerine atıldı. Üçüncü kadının cesedi ise bir garajda bulundu.

California'daki duruşmada masum olduğunu iddia eden Little, 2014'te 3 ayrı müebbet cezasına çarptırıldı.

Daha sonra, Teksas'ın Odessa kentinde benzer şekilde işlenen ve şimdiye kadar aydınlatılamayan bir cinayetin arkasında Little'ın olabileceği şüphesi belirdi. Hakkında bu cinayetle ilgili iddianame hazırlanan Little, Teksas'ta şimdi kaldığı hapishaneye nakledildi.

Başka bir hapishaneye gönderilme karşılığında FBI'yla konuşmayı kabul eden Little, 90 kadar kişiyi öldürdüğünü söyledi.

FBI'ın raporunda ondan fazla eyalette işlendiği belirtilen cinayetler arasında bağlantı kurmaya çalışan FBI görevlilerinin Little'la her gün uzun görüşmeler yaptığı açıklandı.