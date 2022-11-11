90 kiloluk dinozor kafatası müzayedede 20 milyon dolara satılabilir

Müzayede evi Sotheby's'e göre, bir Tyrannosaurus rex kafatasının önümüzdeki ay müzayedede 20 milyon dolara kadar alıcı bulması bekleniyor.

Müzayede evi yaptığı basın açıklamasında, Maximus olarak adlandırılan kafatasının türünün şimdiye kadar bulunan en eksiksizlerinden biri olduğunu belirterek, bunun "nadir ve önemli bir paleontolojik keşif" olduğunu söyledi.

90 kilodan daha ağır ve 2 metre yüksekliğinde olan devasa kafatası, New York`ta bir satışta sunulduğunda müzayedede satılan en değerli fosillerden biri haline gelebilir .

Müzayede evinin küresel bilim ve popüler kültür başkanı Cassandra Hatton, fosili "son derece nadir" olarak nitelendirerek, satışın "benzeri görülmemiş bir örnek" olduğunu söyledi.

Müzayede evi, kazı alanının zamanla ciddi şekilde yıpranmış olması nedeniyle iskeletin geri kalanının büyük ölçüde erozyonla yok edildiğini söyledi.

Geçtiğimiz temmuz ayında da nadir bulunan bir Gorgosaurus türü dinozor iskeleti ABD’de bir açık artırma sonucu, adı açıklanmayan bir alıcıya 6 milyon dolara satıldı.

T-rex’in kuzeni olan Gorgosaurus türüne ait bu iskelet fosili 2018’de bulunmuştu.

New York’ta Sotheby’s tarafından düzenlenen bu müzayede, şirketin satışına aracılık ettiği ikinci dinozor iskeleti oldu.

İlk olarak Chicago’daki Field Müzesi’nde bulunan Sue adındaki T-rex fosili 8,36 milyon dolara satılmıştı.

Bugüne kadar 20 civarında Gorgosaurus fosili bulunduğu tahmin ediliyor.

Satılan fosil, özel ellerde bulunan tek Gorgosaurus.

77 milyon yıl önce yaşayan bu iri dinozor, kuzeni T-rex’ten biraz daha küçük fakat daha hızlıydı ve daha güçlü bir çeneye sahipti.

Gorgosaurus’un da iki parmaklı bir eli bulunuyordu.

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11/11/2022 08:47