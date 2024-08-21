90 Kiloluk Yeşil Kaplumbağanın Tedavisinde Önemli Gelişme!

Kayalıklarda bulunduktan sonra Taşkent Doğa Parkı’na teslim edilen 90 kiloluk yeşil kaplumbağanın dışkısından plastik çıktı.

Taşkent Doğa Parkı yetkilileri denizlerdeki plastik kirliliği sorununa dikkat çekerek, plastik materyallerin, deniz canlıları için ölümcül sonuçlar doğurabileceğine işaret etti.

Açıklama şöyle:

Doksan Kiloluk Yeşil Kaplumbağanın Tedavi Sürecinde Önemli Gelişme!

Geçtiğimiz günlerde kayalıklara vurmuş halde bulunan doksan kiloluk Yeşil kaplumbağa, merkezimize getirilmişti. Yorgun ve halsizdi; ufak tefek yaraları vardı ama asıl problem bunlar değildi. Ne yazık ki denizlerdeki büyük tehlikenin kurbanı olmuştu..

Deniz kaplumbağalarının kalın kabukları nedeniyle röntgen sonuçları sınırlı bilgi sağlasa da, uzmanlarımız kaplumbağanın sindirim sistemini engelleyen yabancı cisimleri belirlemiş ve hemen tedaviye başlamıştı..

Kabuk altı enfeksiyonu için de gerekli tüm tıbbi müdahaleler yapıldı. Ancak, kaplumbağa hala güçsüzdü ve önemli bir iyileşme gözlemlenmemişti. Ta ki bu sabaha kadar..

Bugün, rehabilitasyon tankında kaplumbağanın dışkıladığı ve dışkısında plastik materyallerin bulunduğu gözlemlendi.

Beş haftanın sonunda tedavi olumlu sonuçlar vermeye başlamıştı. 90 kilodan 97 kiloya ulaştı. Bu gelişme, onun beslenip eski enerjisini kazanması yönünde iyiye işaret.

Bu tür vakalar, denizlerimizin karşı karşıya olduğu plastik kirliliği sorununa dikkat çekmekte ve bu sorunun deniz canlıları üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne sermektedir. Deniz kaplumbağaları, denizlere atılan plastik torbaları ve diğer atıkları yiyecek zannederek tüketebilir ve bu durum onlar için ölümcül sonuçlar doğurabilir.

Umuyoruz ki, rehabilitasyon süreci tamamlandığında, sağlıklı bir şekilde doğal yaşam alanına dönecek ve hayatına kaldığı yerden devam edecek.

Bu tür başarı hikayeleri, doğru müdahale ve duyarlılık sayesinde nasıl pozitif sonuçlar alınabileceğini göstermektedir.

Uzman ekibimiz, bu tür vakalarda hayvanların kurtarılması ve rehabilitasyonu konusunda sürekli olarak bilgi ve deneyimlerini artırmaktadır. Bu tür durumların önlenmesi için kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve denizlerimizin korunması yönünde atılacak adımlar büyük önem taşımaktadır.

İşbirliği ile Koruma..